Napoli | ucciso a coltellate durante una lite

Napoli. Trentenne ucciso a coltellate a ridosso di piazza Cavour : Far west nel capoluogo partenopeo. Un ucraino di 36 anni è stato ucciso a coltellate sabato sera nel centro storico

Napoli - extracomunitario ucciso a coltellate in strada : è giallo : Un extracomunitario è stato ferito a morte nel cuore del quartiere Sanità. Soccorso dall'ambulanza del 118 in via Mario Pagano, poco dopo le 23, l'uomo è stato ritrovato già privo di vita a causa dei ...

Napoli - poliziotto muore dopo un incidente : ucciso forse dalla cintura di sicurezza : Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade di Napoli, in particolare nel piccolo comune di Acerra, dove un poliziotto di cinquantaquattro anni, Pasquale Crivelli, che svolgeva il ruolo di assistente capo coordinatore, addetto alla polizia scientifica, ha perso tragicamente la vita durante un incidente stradale. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'incidente è stato scaturito da un malore improvviso da ...

Napoli - calciatore ucciso a coltellate dopo una lite : in Rete spopola il rap alla memoria : È dedicato a Raffaele Perinelli '20 anni', l'ultimo videoclip dei Morderup, duo rapper di Miano. E proprio nel quartiere a nord di Napoli fu assassinato Raffaele, colpito al petto da una coltellata, ...

Napoli. Alessandro De Fabbio ucciso a Tepechitlan : Un napoletano di 32 anni è stato trovato morto a bordo di un’auto a Tepechitlan in Mexico. Alessandro De Fabbio

Studente ucciso da albero a Napoli - la Procura apre un fascicolo : 'È omicidio colposo' : La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo in relazione alla morte dello Studente di ingegneria Davide Natale, 21 anni, schiacciato da un ...

Napoli - studente ucciso dalla bufera : «Il mio Davide sognava di diventare ingegnere» : Nell'androne dell'ospedale San Paolo il padre di Davide, Giovanni Natale, sembra una tigre in gabbia. Avanti e indietro, senza sosta, fin quasi a consumare il pavimento, mentre inghiotte...

Nello zoo di IndiaNapolis una leonessa ha ucciso il padre dei suoi tre cuccioli : Nello zoo di Indianapolis è morto un leone. Ma sta volta non centra l'uomo, non direttamente almeno. Ad uccidere il felino è stata una leonessa presente nella sua stessa area. Zuri, la femmina di 12 anni, ha improvvisamente attaccato Nyack, il maschio di 10, soffocandolo con un morso alla gola e facendolo morire. Nel 2015 dall'unione dei 2 erano nati 3 cuccioli.I membri dello staff del parco, corsi in soccorso del grosso maschio ...

Vigilantes ucciso nella metropolitana di Napoli - le risate dei minori : 'Non ci fanno nulla' : Ridono quando si passano la consegna del silenzio, quando si spalleggiano e si rafforzano a vicenda. Gli uni con gli altri si incoraggiano, poi sorridono e quando tutto va male c'è chi si atteggia a ...

Napoli. Vomero : Andrea Carpentieri trovato ucciso ad Aversa : E’ stato trovato morto venerdì mattina in viale Europa zona nord di Aversa (Caserta) un ventenne napoletano. La vittima è Andrea Carpentieri,

Napoli - 17enne ucciso da un Carabiniere : pena dimezzata : Un fatto accaduto nel 2014, quando il 17enne, Davide, ha perso la vita a causa di un colpo d'arma da fuoco partito per sbaglio dalla pistola di un Carabiniere. Solo in questi giorni è stata ...

Napoli - lacrime per l'addio al calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...