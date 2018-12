calcioweb.eu

: Per la prima volta il Napoli è imbattuto dopo le prime 5 giornate in un’edizione della @ChampionsLeague ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Per la prima volta il Napoli è imbattuto dopo le prime 5 giornate in un’edizione della @ChampionsLeague ?? #ForzaNapoliSempre - CalcioWeb : #Napoli, prima convocazione per #Younes - SportRepubblica : Napoli, Albiol in forse per l'Atalanta. Prima volta per Younes -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la trasferta di Bergamo c’è una piacevolevolta: quella di Amin. Il 25enne ex Ajax, infatti, farà il suo esordio in panchina dopo un’attesa durata mesi.è stato acquistato dalnel mercato di gennaio dello scorso anno dal club di Amsterdam per 5 milioni di euro. Arrivò in città per le visite mediche e andò al San Paolo per assistere in tribuna a-Bologna. Poi il tedesco decise improvvisamente di tornare in Olanda, posticipando all’estate il suo arrivo al. Quella fuga, secondo le voci che circolavano, era dovuta alla presunta paura dell’ala di vivere a, poi smentite. Il giocatore si è infortunato alla fine della scorsa stagione al tendine d’achille e la sua convalescenza è finita solo ora. Da domani, in panchina, sarà finalmente a completa disposizione di ...