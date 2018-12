Napoli | arrestato stalker per minacce e spari sotto casa dell' ex

Napoli - Fuorigrotta : arrestato rapinatore a Piazzale Tecchio : Nel primo pomeriggio di ieri, i poliziotti del commissariato Bagnoli unitamente ad un militare della Guardia di Finanza, hanno arrestato un cittadino bulgaro 42enne per il reato di rapina impropria. ...

Napoli - spara sotto casa dell'ex e investe i poliziotti : arrestato 60enne violento : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Rosario Savarese, 60enne napoletano, per i reati di atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e lo...

Napoli - compra una pistola per minacciare la moglie : arrestato : I Carabinieri della Stazione del quartiere di Napoli Marianella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli a carico di un 35enne incensurato di ...

Napoli - arrestato capoclan di camorra latitante da 15 anni. Il blitz dei Carabinieri nel rifugio tra pizzini e doccia solare : I Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato Antonio Orlando, 60enne, ritenuto reggente del clan camorristico degli Orlando-Nuvoletta-Polverino. Inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi d’Italia, era ricercato da 15 anni. Nel suo rifugio a Mugnano c’erano una doccia solare, una sauna e anche un tapis roulant e poi pizzini e documenti d’identità L'articolo Napoli, arrestato capoclan di camorra ...

Napoli - scacco al clan : arrestato il super latitante Antonio Orlando : Un regalo per tutta la città che, per 15 anni, ha visto la propria economia annientata dal giogo criminale di 'o mazzolino' . Orlando, infatti, utilizzava un canale privilegiato dal Marocco, da dove ...

Napoli - 19enne spara contro auto carabinieri : arrestato col nonno : Napoli, 23 nov., askanews, - Evade dai domiciliari e spara contro i carabinieri. E' accaduto a Casandrino, Napoli,, dove un 19enne, ritenuto vicino alla criminalità organizzata è stato arrestato ...

Napoli - sequestrato oltre un quintale di 'bionde' e arrestato un 32enne : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Gennaro D'Onofrio, 32enne napoletano per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'uomo da circa ...

Due anni di stalking per una notte di sesso - 48enne arrestato a Napoli : Dopo sei mesi di relazione lei, 50enne di Piscinola, lo aveva lasciato ma lui, 48enne incensurato del Rione Incis, insisteva nel cercarla perché tornasse con lui e soprattutto con uno scopo principe. ...

Napoli - avrebbe molestato un bambino delle elementari : arrestato un bidello : Succede a Qualiano, un piccolo comune in provincia di Napoli, dove un collaboratore scolastico di circa 63 anni ha abusato di un bambino delle elementari. Secondo le dichiarazioni della madre della vittima, le molestie si sarebbero consumate all'interno dei bagni dell'istituto scolastico più di una volta. I carabinieri della compagnia di Qualiano, in Campania, si sono prontamente mobilitati per intercettare l'uomo e mettergli le manette ai polsi ...

Napoli - bidello accusato di abusi su un alunno in una scuola elementare : arrestato : Quella che si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Qualiano, è l'ennesima vicenda di abusi e violenze sessuali riservate a minori da parte di persone adulte. In questo caso, il pedofilo era addirittura all'interno di una scuola elementare del quartiere e rappresentava la figura del bidello. L'uomo, infatti, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, era un sessantatreenne, collaboratore scolastico ...

Adescava minori on line - arrestato : 12 vittime - anche a Napoli e Caserta : Dodici le vittime accertate, in cinque casi l'uomo è riuscito a farsi inviare foto e video a sfondo sessuale, in un caso ha tentato, invano, di organizzare un incontro e con un ragazzino ha avuto ...

Napoli - bomboniere e confetti a forma di pistola e proiettili in casa di arrestato : bomboniere e confetti a forma di pistola e proiettili dorati, per ricordare il giorno della prima comunione di un nipote, sono stati trovati dai Carabinieri della compagnia Stella a Napoli in casa di una delle tre persone arrestate con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura. L'articolo Napoli, ...

Napoli - arrestato Lucio Varriale : “Frode per avere 2 - 3 milioni di fondi pubblici per la sua tv” - da cui attacca giudici e finanza : Associazione a delinquere, truffa, emissioni di fatture false con lo scopo di frodare il ministero dello Sviluppo Economico e percepire indebitamente attraverso il Corecom almeno 2,3 milioni di euro di finanziamenti pubblici per la televisione locale napoletana di cui è l’editore di fatto. Con queste accuse, scritte nero su bianco sulle prime pagine dell’ordinanza, è stato arrestato stamane il patron di Julie Italia, l’avvocato Lucio Varriale, ...