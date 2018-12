Napoli | Albiol recuperato | niente Atalanta per Ounas

Napoli - i convocati : fuori Ounas - c'è Albiol : TORINO - Out Ounas per un affaticamento, ci sono invece sia Albiol che Younes nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per Atalanta-Napoli, gara che si giocherà domani sera alle ore 20.30 allo ...

Atalanta-Napoli - i convocati : Albiol c’è - out Ounas : Gli uomini di Ancelotti Contrordine da Castel Volturno: il Napoli ritrova Raul Albiol, o quantomeno decide di partire verso Bergamo portandosi dietro il centrale spagnolo. Smentita l’indiscrezione lanciata da Sky, ieri, sul forfait dell’ex Real Madrid. Albiol ha svolto lavoro con i compagni nella seduta mattutina di oggi. Out Ounas per un leggero affaticamento muscolare, prima convocazione in azzurro per Amin Younes. Anche Meret e ...

Sky : Atalanta-Napoli - Albiol non sarà convocato : La notizia da Castel Volturno Raul Albiol non partirà con i compagni alla volta di Bergamo. Secondo quanto riportato da Sky, la decisione sarebbe stata presa dopo la seduta di oggi a Castel Volturno. Come scritto anche sul sito del club partenopeo, il centrale spagnolo si è allenato a parte anche oggi, dopo la leggera distorsione patita nel match contro la Stella Rossa. Quindi, niente Atalanta-Napoli per lui, una scelta precauzionale in vista ...

Napoli - Mario Rui recuperato; Albiol ancora a parte : Lunedì c’è Atalanta-Napoli Report dell’allenamento sul sito ufficiale della Ssc Napoli. La squadra di Ancelotti ha lavorato in mattinata in vita del match di lunedì sera contro l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito riscaldamento col pallone. Poi lavoro tecnico tattico con la squadra disposta sulle due metà ...

Napoli - Albiol potrebbe saltare Bergamo : pronte due alternative : L'accertamento diagnostico per Raul Albiol - riporta La Gazzetta dello Sport - ha confermato una leggera distorsione e il difensore si è subito sottoposto alle terapie del caso, dopo esser uscito alla fine primo tempo nel match con la Stella Rossa . Non è escluso che ...

Infortunio Albiol - il difensore del Napoli in dubbio per Bergamo : Infortunio Albiol – La partita di Champions League contro la Stella Rossa, vinta dal Napoli per 3-1, è stata rovinata da due episodi: in primis il gol degli ospiti, che obbligherà gli azzurri a realizzare una rete ad “Anfield”, e poi l’Infortunio di Albiol, sostituito nell’intervallo da Hysaj. Il centrale spagnolo ha riportato una leggera distorsione e oggi ha effettuato solo trattamenti e lavoro di scarico. ...

Napoli - lieve infortunio per Raul Albiol : i dettagli : Raul Albiol ha riportato un problema fisico dopo la gara di ieri del suo Napoli contro la Stella Rossa di Belgrado Raul Albiol ha riportato una leggera distorsione nel match del Napoli contro la Stella Rossa in Champions League. Il difensore oggi ha effettuato solo trattamenti e lavoro di scarico. Da valutare le sue condizioni in vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di lunedì. (Spr/AdnKronos)L'articolo Napoli, lieve ...

Albiol alla scoperta di Napoli : visita alla storica Galleria Borbonica : Il difensore del Napoli Raul Albiol ha visitato la Galleria Borbonica di Napoli. Lo stopper spagnolo si è concesso una mattinata culturale tra gli antri dell'ex ricovero bellico di via Morelli, tra ...

Napoli - Albiol : 'Assenza Cavani non cambia nulla - su Neymar e Mbappè...' : Neymar e Mbappé tolgono il sonno ai difensori? 'Massimo rispetto, sono tra gli attaccanti più forti del mondo. Dobbiamo rimanere attenti, come abbiamo giocato a Parigi. Dobbiamo fare molta attenzione ...

Napoli-Roma - Albiol guarda avanti : 'Contro l'Empoli necessario vincere' : Agenzia Vista, Napoli, 29 ottobre 2018 'Contro l'Empoli necessario vincere'. Queste le parole di Raul Albiol, difensore del Napoli, al termine del match disputato dagli...

Live Napoli-Roma 0-1 : Ospina e Albiol salvano su Dzeko : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

DIRETTA/ Udinese Napoli (risultato live 0-1) info streaming video Dazn : ammoniti Milik e Albiol : DIRETTA Udinese Napoli, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la nona giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:13:00 GMT)

Napoli : Koulibaly verso il recupero. Albiol : 'Scudetto - ci crediamo' : Affrontare giocatori del genere ti motiva molto e giocare contro i migliori ti fa apprezzare di più questo sport. Ho imparato molto dal calcio italiano. Non so se terminerò la mia carriera in Spagna ...