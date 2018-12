Nacho Palau fa causa a Miguel Bosé per i figli e per i soldi

vanityfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) E’ guerra tra, 62 anni, e, 49. Il loro futuro, dopo una relazione durata 26 anni, si deciderà in tribunale. Lo scultore ha fattoal cantante per chiedere di esercitare i suoi diritti di padre sui quattroadottivi nati da madri surrogate: Diego, Tadeo, Ivo e Telmo. Dopo la rottura, il cantante e lo scultore sembravano aver raggiunto un accordo: Diego e Tadeo, i gemelli più grandi, si sono trasferiti in Messico con, che li ha iscritti in una delle scuole più esclusive del Paese; Ivo e Telmo, nati sette mesi dopo, sono rimasti a Valencia, in Spagna, con. Sembrava una scelta condivisa, tanto che i media spagnoli raccontavano che Bosè e, per evitare che i bambini soffrissero la lontananza, avevano pensato di organizzare un collegamento permanente audio video su Skype tra le due case. Ma i rapporti tra gli ex, a quanto pare, sono molto ...