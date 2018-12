Muore mentre fugge dai carabinieri a Cagliari | addio a Mattia Sau | 32 anni

Mamma Muore investita mentre porta figlia a scuola nel pisano. La bimba è illesa : Una donna di 40 anni, di origine cinese, è morta stamani dopo essere stata investita da un veicolo mentre camminava insieme alla figlia piccola lungo una strada a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. illesa la bambina. L'incidente è accaduto intorno alle 7 in via di Pelle: il conducente del mezzo che ha urtato la donna si è fermato e ha allertato per primo i soccorsi.In seguito all'urto la donna è stata ...

Travolto in scooter mentre va a scuola : Muore a 17 anni promessa del calcio : di Antonio De Pascale Non ce l'ha fatta Andrea Gismondi, il 17enne di Calvanico vittima di un incidente in motorino, lunedì scorso, all'altezza di Fratte, mentre si recava scuola. Il suo cuore si è ...

Turista di 55 anni Muore mentre fa trekking a Cala Luna : Durante un’escursione uomo è morto a Cala Luna nel Nuorese. La vittima è un Turista di 55 anni, originario della Repubblica

Investito mentre torna a casa con il motorino : Matteo Muore a 17 anni a Montepulciano : Matteo Della Lena, giovane promessa del calcio locale che militava nell'UC Sinalunghese, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre tornava a casa.Continua a leggere

“Mamma - mi hanno sparato”. Sandra Muore a 13 anni mentre guarda la tv in casa : Sandra Parks è stata colpita mentre stava guardando la tv con la sorella nella sua cameretta a Milwaukee. "I bambini sono le vittime insensate della violenza delle armi" aveva scritto in un tema per il quale era stata premiata nel 2016. Fermati due sospetti.Continua a leggere

Usa : Muore colpita da proiettile mentre guarda la tv in casa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Operaio Muore nel cantiere di Pozzuoli mentre lavora alle fogne : Era un carpentiere, ma la sera toglieva gli abiti da lavoro e andava in chiesa. Perché lui, Sebastiano Marino, 63 anni di lavoro, famiglia e riservatezza, diventava ministro dell'eucarestia. Questo ...

Nozze spezzate : coppia Muore in un incidente mentre va in chiesa a sposarsi : Una tragedia incredibile quella che ha colpito Kathryn Schurtz e Joseph Kearney: un camion ha travolto la loro auto proprio...

Malore mentre è a caccia in montagna Muore Luigi Rossi di Montelera - dirigente e politico. Fu rapito dai corleonesi : La la sua passione era la politica. Entrato da gioveme nel Consiglio comunale di Val della Torre - il paese dove la famiglia possiede una villa - fu deputato per la Democrazia Cristiana dal 1976 al ...

Muore mentre dorme accanto al suo compagno : Viviana aveva 43 anni : C’è dolore ma anche tanto sgomento in questi giorni ad Arsego. La comunità in provincia di Padova ancora non ci crede che Viviana Tosato, 43 anni, non c’è più. È morta all’improvviso la scorsa notte nella sua abitazione di Cavino nel Padovano. Era conosciutissima ‘Vivi’, perché come riporta Il Mattino di Padova, era la contitolare dell’Ortofrutticola Tosato Genesio e Viviana di Arsego. Il suo cuore ha smesso di battere nel cuore della notte, ...

Lecce : travolto da un albero - Muore per un infarto mentre cerca di liberarsi : È accaduto a Copertino, nella provincia di Lecce. La vittima è Corrado De Matteis, un anziano di ottantuno anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo è morto a causa di un infarto sopraggiunto dopo essere rimasto incastrato sotto un albero di pino che, una volta tagliato, gli era caduto sopra.Continua a leggere

Caserta - carabiniere Muore travolto dal treno mentre insegue il ladro : Inseguiva un ladro in fuga, ha scavalcato il muro della stazione ferroviaria ed è stato investito da un treno in corsa. Questa la tragica fine di un brigadiere dei carabinieri del nucleo radiomobile ...

Carabiniere Muore investito dal treno mentre insegue un ladro : Tragedia a pochi metri dalla stazione di Caserta. Un brigadiere di 34 anni - sposato e padre di due figli - è stato travolto...