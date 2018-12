Muore cadendo da un albero

GR : 53enne Muore cadendo da tetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GR : 24enne Muore cadendo con parapendio

Escursionista 60enne - Muore cadendo su sentiero di Pizzo Cefalone : L'Aquila - Una Escursionista di 60 anni, Giovanna Maniezza, originaria di Belluno ma da tempo residente a Roma, è morta oggi dopo essere precipitata per un centinaio di metri mentre stava passeggiando su un sentiero nei pressi Pizzo Cefalone , sul Gran Sasso d'Italia. Il corpo della donna è stato recuperato dall’elisoccorso del 118 dell'ospedale dell'Aquila. Non si conoscono le cause della tragica caduta, sulla quale ...

Gallipoli - giovane musicista russo Muore cadendo dal balcone : voleva dormire all'aperto : Una tragedia assurda [VIDEO] è accaduta questa mattina all'alba a Gallipoli, nota localita' della marina ionica in provincia di Lecce. La vittima è un giovane russo di 33 anni, di professione musicista. Da qualche giorno, insieme a due suoi amici, aveva preso in affitto un piccolo appartamento nel centro cittadino, in via Ancona. Questa mattina però qualcosa è andato storto: il ragazzo è caduto dal balcone, situato al secondo piano della ...