MotoGp – Petrucci tra diete ed insegnamenti | “imparo da Dovi Alimentazione? Sarò

sportfair

: Test ufficiali @MotoGP a Jerez de la Frontera. @Petrux9 primo e @AndreaDovizioso secondo al termine della prima gio… - DucatiMotor : Test ufficiali @MotoGP a Jerez de la Frontera. @Petrux9 primo e @AndreaDovizioso secondo al termine della prima gio… - DucatiMotor : Conclusi i due giorni di test ufficiali #MotoGP a Jerez de la Frontera. @Petrux9 quinto e @AndreaDovizioso ottavo a… - mpezziniGartner : RT @DanielePezzini: Analisi personalissima e senza troppe pretese sulla stagione 2018 di @MotoGP e su ciò che potremmo (o dovremmo) attende… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Danilopronto per un 2019 da favola: il ternano della Ducati traedLa stagione 2018 diha regalato spettacolo puro: i campioni delle due ruote sono adesso in vacanza, in vista di un 2019 che si prospetta scoppiettante. Jorge Lorenzo ha detto addio alla Ducati per iniziare una nuova avventura in Honda, al fianco di Marc Marquez, mentre al suo posto è stato ‘promosso’ DaniloIl ternano lascia a Bagnaia il suo posto in Pramac per un ruolo ‘ufficiale’ in Ducati. Dopo due sessioni di test invernali positive,è motivato e pronto per la prossima stagione: “su alcuni circuiti ho sicuramente dei vantaggi. Ma su circa l’80% delle piste nel calendario del Mondiale è uno svantaggio. Soprattutto quando fa caldo. Quindi non voglio sopravvalutare i tempi di Jerez. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà a ...