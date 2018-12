MotoGp – Cambio al vertice della FIM | Jorge Viegas è il nuovo presidente | sostituisce

sportfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il portoghese è stato nominatoFederazione Internazionale nel corso dell’Assemblea generale tenutasi oggi ad Andorra la Vella Cambia ilFIM,prende il posto di Vito Ippolito che termina così il proprio mandato dopo dodici anni. L’Assemblea generale, tenutasi oggi ad Andorra la Vella ha nominato il portoghese alFederazione,quale fa parte da molto tempo: “sono sinceramente onorato per l’elezione alla carica diFIM. E’ un grande traguardo vedere che la mia passione per il motociclismo si sia evoluta in un ruolo che mi consentirà di avere un impatto positivo su questo sport. Ho passato molti anni nella FIM e sono pronto a guardare al futuro luminoso che ci attende insieme” le parole di. Oltre a quest’ultimo, sono stati nominati anche tre nuovi membri ...