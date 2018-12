Morto nonno Mariano | l’ultimo saluto de Le Iene e di Nina Palmieri

lanostratv

: Mariano, il 'nonno de Le Iene', è morto. Solo e lontano dalla sua amatissima casa. Guarda qui tutta la sua storia ? - redazioneiene : Mariano, il 'nonno de Le Iene', è morto. Solo e lontano dalla sua amatissima casa. Guarda qui tutta la sua storia ? - redazioneiene : +++NONNO MARIANO È MORTO+++ Il ricordo di @Giovanna Nina Palmieri del 'nonno delle Iene'. Qui quello che è success… - IlMondoDiAllie : RT @chruggeriTg2: Morto nonno Mariano, malato terminale e sfrattato di casa a 90 anni -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Le. Il ricordo di, il “de Le” di cui la trasmissione televisiva si era occupato anche grazie all’inviatanon è riuscito a tornare nella sua casa per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita, dopo la faida familiare con la nipote Isabella e suo marito Pino, i quali avevano acquistato la casa che gli era stata pignorata. Già molto malato e vedevo, l’uomo era stato portato via dalla sua casa di Palermo, dove ha vissuto per 40 anni con la moglie e con le sue due figlie, ed era finito in un centro di riposo.aveva espresso il desiderio di poter morire nella sua casa. Purtroppo, non è stato ascoltato.de Leche ha seguito il caso lo ha ricordato sui social:“Non basta essere un guerriero per vincere certe (vergognose) ...