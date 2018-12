Monza Modena | risultato finale 0-3 | streaming video e tv | tris emiliano! | Serie A1

Volley - SuperLega 2018-2019 : Modena espugna Monza 3-0 - Zaytsev detta legge. Canarini a -1 da Perugia : Modena non fa sconti e sconfigge Monza a domicilio nell’anticipo della decima giornata di SuperLega 2018-2019 , il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini si impongono per 3-0 (25-23; 25-23; 27-25) e si portano momentaneamente a un solo punto di distacco dalla capolista Perugia che alle ore 18.00 affronterà Ravenna di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di coach Velasco hanno dovuto davvero sudare le sette camicie e ...

Pallavolo – Verso Modena- Monza - parla il coach Velasco : “l’esperienza servirà a poco” : Le parole di coach Velasco in vista della sfida tra Modena Volley e Vero Volley Monza Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match del Modena Volley con Vero Volley Monza dell’Head coach Julio Velasco . La partita si disputerà domenica 2 dicembre alle 15:30 presso la Candy Arena di Monza. Queste l’analisi di Julio Velasco : “Monza? E’ una squadra che ...

Volley - Superlega 2018-2019 : risultati nona giornata. Capitombolo Perugia in casa con Monza - Modena corsara a Vibo : Perdere in casa con Sora e, una settimana dopo, andare ad espugnare il campo della capolista fin qui imbattuta Perugia. Monza si conquista il titolo di squadra “pazza” dell’ultima settimana e contemporaneamente quello di formazione della settimana e compie una vera e propria impresa andando a vincere 3-2 la maratona sul campo di una Sir Safety Perugia un po’ stanca per l’impegno di Champions, un po’ distratta, ...