Modena | disinnescata bomba d’aereo della II Guerra Mondiale

meteoweb.eu

(Di domenica 2 dicembre 2018) Concluse le operazioni di disinnesco di unad’aereo risalente alla II, rinvenuta nei pressistazione ferroviaria di San Felice sul Panaro, in provincia di. Circa 2mila le persone evacuate: dalla tarda mattinata sono rientrate nelle loro abitazioni ed è ripreso il traffico stradale e ferroviario. L’ordigno è stato despolettato e rimosso dagli artificieri del genio dell’Esercito: è stato trasportato in un campo per il brillamento.L'articolod’aereoIIMeteo Web.