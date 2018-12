Modem libero in contrasto con future offerte Sky per la fibra? Gli scenari

Da oggi 1 dicembre Modem libero Vodafone : novità per nuovi e già clienti : Vodafone ha deciso di adeguarsi alla delibera AGCOM n.348/18/CONS sul modem libero a partire da oggi 1 dicembre, come suggerito dall'apprezzata Redazione di 'mondomobileweb.it'. Proprio come fatto da TIM, e poi anche da Fastweb, il gestore rosso, dopo un periodo di resistenza iniziale, non ha potuto fare altro che accettare quanto predisposto dal Garante, consentendo ai propri utenti di utilizzare, se vogliono, un'apparecchiatura diversa da ...

Modem libero : dal 31 dicembre parte la liberalizzazione : Dal prossimo 31 dicembre 2018 entreranno in vigore le nuove regole dell'Agcom relative all'utilizzo degli apparecchi Modem per connettersi con la rete internet. Di conseguenza, da tale data saremo liberi di scegliere quale apparecchio utilizzare per il collegamento, se quello fornitoci dall'azienda di telecomunicazioni oppure uno acquistato dal cliente finale in maniera totalmente autonoma. Questo per quanto riguarda i contratti telefonici in ...

Rivoluzione Modem libero : cosa cambia per utenti e offerte : Il prossimo 31 dicembre entrerà in vigore la delibera dell'Agcom che permette ai consumatori di scegliere in libertà...

Modem libero dal 1° dicembre - cosa significa e cosa cambia per gli utenti : Il Modem libero sta per diventare realtà anche in Italia. Dal primo dicembre, chi sottoscriverà un nuovo contratto per Internet su linea fissa potrà utilizzare un proprio Modem, senza essere costretto a scegliere quello imposto di default dall’operatore, tagliando così i costi di “noleggio” e di assistenza che abbasseranno il canone da pagare ogni mese. Chi ha già un abbonamento e vuole cambiare il Modem dovrà aspettare un mese in più, ...

Modem libero - cosa cambia per chi ha o vuol fare un abbonamento internet : (Immagine: pixabay/CC) Quella della libertà di Modem sta per diventare una realtà. Facendo seguito a una delibera europea del 2015, l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) aveva stabilito l’estate scorsa la possibilità per gli utenti di utilizzare un proprio Modem in alternativa a quelli forniti dall’operatore con cui si sottoscrive il contratto. Sono due le date stabilite per l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Dal giorno 1 ...

Dal 30 novembre Modem libero con Fastweb : attese novità tra poche ore : Interviene anche Fastweb sulla questione del modem libero, promettendo di pubblicare sul proprio sito ufficiale domani 30 novembre le informazioni necessarie per poter utilizzare con la relativa linea anche apparecchiature diverse da quelle proprietarie. In questo modo il gestore telefono si adeguerà ai provvedimenti sanciti dalla delibera AGCOM n. 348/18/CONS, diffondendo in tempi utili l'informativa con i parametri tecnici da settare in ...

Modem libero - cosa cambia agli utenti dal 1 Gennaio 2019 : Dal primo Gennaio 2019 al via nuova norma su uso del Modem libero: cosa prevede e cosa cambia per gli utenti

Due giorni al Modem libero TIM : che ne sarà di TIM Expert? : Sono ancora tanti i nodi da sciogliere relativamente al modem libero, che sappiamo TIM farà scattare a partire dal 1 dicembre 2018, praticamente a distanza di due giorni dalla data odierna. Se in questo articolo vi abbiamo parlato dell'eventualità, seppure remota (la pagina del sito del gestore dove si parla dell'adeguamento della delibera AGCOM 348/18/CONS potrebbe essere ancora oggetto di modifiche), la questione possa valere per i ...

Potenziale tegola Modem libero TIM : alcuni clienti potrebbero restarne fuori : Il modem libero è una questione spinosa, che dovrà essere ben inquadrata da tutti quegli utenti che decideranno di puntare su un apparecchio proprietario. Dal 1 dicembre 2018, TIM conferirà ai propri clienti la possibilità di scegliere, in forma autonoma, il modem da abbinare alla propria linea telefonica, facendo cadere l'obbligatorietà che in molti casi scattava alla sottoscrizione delle sue offerte. Il gestore blu ha deciso di anticipare un ...

Meno di una settimana alla svolta del Modem libero TIM - ma attenzione alle brutte sorprese : Ci sono alcuni importanti dettagli da aggiungere per quanto riguarda la questione del modem libero, ovvero la rimozione di una serie di vincoli per gli utenti al momento della sottoscrizione di un contratto con un gestore relativamente all'acquisto o noleggio del proprio router. Come tutti sanno ormai, entro la fine dell'anno tutti gli operatori dovranno adeguarsi alle nuove normative e prevedere la loro cessione a titolo gratuito, o comunque ...

Dal 1 dicembre Modem libero con TIM : cosa cambia per gli utenti? : modem libero da TIM dal 1 dicembre: il ricorso presentato dal gestore blu è stato rigettato dal TAR del Lazio, cosa che obbligherà l'operatore ad adeguarsi alla nuova normativa. Ricordiamo quel che è successo in principio, data la disposizione della delibera AGCOM di liberalizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura che si ritiene più opportuna. Il nuovo corso ha già avuto inizio in casa TIM, visto che, come riportato da 'DDay.it', all'interno della ...

Modem libero : il TAR da ragione all’Agcom e boccia il ricorso di TIM : Ad Agosto scorso, l’Agcom (l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha emesso una delibera con la quale sancisce il diritto dell’utenza “di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa” e ha leggi di più...

Vodafone contro il Modem libero : delibera AGCOM contestata : Ricordate la delibera AGCOM circa il modem libero di cui si era tanto discusso negli ultimi mesi? Secondo Vodafone sarebbe illecita, in quanto non tiene conto di alcuni parametri disposti dal Berec (ente di carattere europeo che si occupa di disciplinare le comunicazioni). In particolare, come riportato da 'DDay.it', il gestore rosso, così come Fastweb (che, dal canto suo, fa riferimento ad alcune particolarità della propria rete, che non ...

Niente da fare per il Modem libero : delibera rimandata - nel frattempo le rimodulazioni : Pensavate fossimo ormai giunti alle battute finali per la sentenza del modem libero? Purtroppo ci sbagliavamo un po' tutti. AGCOM ha rimandato la delibera, che sembrava ormai essere cosa fatta (come vi avevamo dettagliato in questo articolo di luglio), al 2019, senza considerare che la data potrebbe anche slittare ancora. La normativa, lo ricordiamo, dovrebbe consentire agli utenti di scegliere a proprio piacimento il modem di cui fare uso, e ...