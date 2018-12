Milano Ponte Lambro | arriva il bando per la concessione d’uso

Ponte Immacolata a Milano : torna la fiera degli Obei e aprono i mercatini di Natale : Il Ponte dell'Immacolata a Milano offre diverse opportunità di svago rispetto ad altre città, dovuto alla concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio. Il santo patrono viene celebrato il 7 dicembre con la consueta e immancabile fiera degli Obei Obei al Castello Sforzesco. Le bancarelle in centro saranno allestite dal 6 al 9 dicembre, con apertura dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Ben 400 espositori proporranno oggetti di vario tipo, tra cui non ...

Tangenziale ovest di Milano - Svincolo con l'A8 - un mese di chiusura per mettere in sicurezza un ponte : Dal 30 novembre a mezzogiorno in punto, i primi a dover seguire le deviazioni saranno i camion (e tutti i mezzi sopra i 35 quintali). Dall8 dicembre, e fino al 7 gennaio, cioè per l'intero periodo natalizio, toccherà a tutti i veicoli, in entrambe le direzioni. Chi arriva da nord (Varese e Como) ed è diretto verso la Tangenziale ovest (per esempio per proseguire verso lA7 per Genova, o lA1 per Bologna) dovrà uscire prima della consueta bretella ...

Buca in strada - chiuso ponte a Milano : ANSA, - Milano, 12 NOV - Vigili del fuoco e agenti della Polizia locale hanno interrotto il traffico per una profonda Buca che si è creata nel manto stradale del ponte sul Lambro in via Fantoli all'...

Infrastrutture : a Milano primo tavolo tecnico per lavori ponte su Adda : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Sì è svolta oggi a Milano la prima riunione del tavolo tecnico convocato dalla Regione Lombardia per contenere il più possibile i tempi degli iter autorizzativi per i lavori al ponte San Michele tra Paderno e Calusco d'Adda. Presenti, coordinati da Regione Lombardia, tu

Il Ponte - a Milano 100 donne per la ricerca sul cancro : Un’asta per la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Si chiama 100 donne per la ricerca ed è stata ideata e voluta da Carola Gancia Bianco di San Secondo, da anni collaboratrice della casa d’aste Il Ponte. L’appuntamento è per il 14 e 15 novembre, con?preview fissata dal 9 all’11, nei saloni di palazzo Crivelli a Milano. LEGGI ANCHENobel, premio per la Medicina alla terapia contro il cancro grazie al «freno» delle cellule «A seguito ...

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...