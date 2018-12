Milano | banda mette a segno sei rapine nella stessa zona in un' ora

Banda di rapinatori nordafricani semina terrore a Milano : Nella notte tra sabato e domenica sono state commesse tre rapine ai danni di tre ragazzi da parte di una Banda di nord africani che dovrebbero avere tra i 17 e i 25 anniSono tutti ragazzini i componenti della Banda che sabato ha semina to il terrore a Milano , in zona Morivione. Infatti, stando a quanto raccontato dai testimoni, il gruppetto sceglieva a caso le proprie vittime. L'importante è che avessero più o meno la loro età. Il primo colpo, si ...

Milano - svaligiarono una gioielleria a Chinatown : presa la "banda del buco" : La rapina, passando da una cantina sottostante il negozio, nell'ottobre del 2017: i 3 ladri, due italiani e un serbo, erano già in carcere per altri reati

Milano - offre lavoro da bandate : 39enne segrega e violenta una ragazza : È accusato di aver segregato, picchiato e violentato una ragazza che aveva adescato su Facebook e attirato a Milano con la scusa di un lavoro come badante. I militari di Corsico (Milano) hanno fermato ieri a Pero un cittadino romeno di 39 anni. La vicenda risale ad alcune settimane fa. L’uomo avrebbe contattato la vittima, cittadina italiana, fingendosi una donna in cerca di una badante e facendola venire a Milano. Poi con la scusa di portarla a ...