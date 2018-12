Milan-Parma, ritorno al passato per Gattuso: ecco l’undici rossonero

milanworld

: Maurizio Ganz ha analizzato per noi il Parma, reduce da 3 risultati utili consecutivi ?? - acmilan : Maurizio Ganz ha analizzato per noi il Parma, reduce da 3 risultati utili consecutivi ?? - MilanTV : ?? Rivivi le sfide più belle tra Milan e Parma nell’appuntamento con Milan Story, da oggi e fino alla partita di dom… - DiMarzio : ??#Gattuso cambia modulo e uomini ??Novità José #Mauri ??La probabile formazione del #Milan contro il #Parma -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il lunch match contro ilsarà un test molto importante per il(scopri dove vedere la sfida). Dopo l’amaro pareggio contro la Lazio e la prestazione non convincente contro i lussemburghesi del Dudelange in Europa League, la squadra diè chiamata a sfornare una prestazione che unisca – possibilmente – il bel gioco ai tre punti. Proprio per questo, il tecnico delstarebbe pensando di tornare al classico 4-3-3 di inizio stagione e di accantonare, almeno per oggi, la difesa a tre.DIFESA – Il reparto arretrato è quello che subirà i cambiamenti maggiori rispetto alla sfida di giovedì scorso contro il Dudelange. La sorpresa principale è rappresentata da Ignazio Abate difensore centrale. A causa degli infortuni di Caldara, Musacchio e Romagnoli,è costretto a fare di necessità virtù. Il terzino campano affiancherà Cristian Zapata al centro della ...