Milan-Parma | le pagelle | Donnarumma poco sicuro | Inglese lotta

Il Milan supera il test di… Inglese : Parma ribaltato e quarto posto - Cutrone non fa rimpiangere Higuain : I rossoneri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Inglese, la volée di Cutrone e il rigore di Kessié regalano il quarto posto temporaneo al Milan quarto posto solitario, in attesa che la Lazio giochi a Verona contro il Chievo. Il Milan fa il proprio dovere e stende il Parma, prendendosi tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions League. Spada/LaPresse Tante le assenze per Gattuso, costretto ancora una volta a ...

Serie A - 14° turno : Milan-Parma 2-1 : 14.25 Punti Champions per il Milan, che a San Siro batte 2-1 in rimonta un buon Parma Rossoneri sbiaditi nel 1° tempo,l'unico vero spunto è un destro di Suso dal limite:Sepe smanaccia in angolo.La chance più nitida è per i ducali,con lo stacco di Gagliolo fuori di un niente.Parma avanti ad inizio ripresa (49'): Inglese timbra di testa da corner.Pari immediato di Cutrone (55'): destro incrociato, palo interno e gol. Al 71' Kessie segna il ...

Milan-Parma LIVE - rigore per i rossoneri : trasformazione impeccabile per Kessiè [VIDEO] : 71′ – Kessiè! Il Milan completa la rimonta! trasformazione dal dischetto impeccabile per il centrocampista rossonero: pallone da una parte e portiere dall’altra. GOOOAAAL KESSIE 2-1 !!#MilanParma pic.twitter.com/EiHo9MB3dj — Passion AC Milan (@AcmPassion) 2 dicembre 2018 68′ – Intanto Calvarese va a rivedere un episodio avvenuto in area ducale: il tocco di mano di Bastoni è evidente, seppur le braccia ...

Milan-Parma - Cutrone fa esplodere San Siro : la volée dell’attaccante rossonero è splendida [VIDEO] : L’attaccante del Milan pareggia il gol del vantaggio di Inglese con un bellissimo destro al volo che fa secco Sepe Il gol di Inglese fa calare il gelo a San Siro, quello di Cutrone riaccende la passione facendo letteralmente esplodere i tifosi rossoneri. Botta e risposta tra Milan e Parma nell’anticipo delle 12.30, gli emiliani passano di testa con il proprio attaccante prima di essere riacciuffati da una volée bellissima del ...

Milan-Parma LIVE - i rossoneri tornano i partita con Cutrone! [VIDEO] : 61′ – Rodriguez! Il terzino calcia al volo da posizione defilata: la sfera finisce fuori. 60′ – Discussione tra D’Aversa e Gattuso, richiamato per aver battibeccato con Iacoponi a causa di un fallo. 58′ – Grassi! Il calciatore del Parma beffa Rodriguez su lancio dalle retrovie e calcia: pallone a lato. 55′ – Cutrone! L’attaccante recupera palla sulla trequarti e poi si fionda su ...

Milan-Parma LIVE - crociati a segno con Inglese! : 53′ – Gattuso lancia in campo Borini per uno spento Mauri e il Milan passa al 4-4-2. 49′ – Inglese! Il centravanti dei crociati porta in vantaggio il Parma con un colpo di testa su corner battuto da Scozzarella. 46′ – Al via la ripresa! Capovolgimenti di fronte continui. INTERVALLO – Poche emozioni nel lunch match di “San Siro”. Il Milan prova a fare la partita, ma il Parma tiene bene ...

Milan-Parma LIVE - riprendono le operazioni di gioco : INTERVALLO – Poche emozioni nel lunch match di “San Siro”. Il Milan prova a fare la partita, ma il Parma tiene bene e concede le briciole all’attacco rossonero. 45′ – Inglese! Angolo sul primo palo e colpo di testa dell’attaccante deviato in nuovamente in corner da Zapata. 42′ – Pressing alto da parte delle due squadre. 38′ – Contatto tra Scozzarella e Kessiè in area del ...