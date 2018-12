Milan-Parma 2-1 | rimonta rossonera con Cutrone-Kessie  Chievo-Lazio 1-0 | la

Milan - Gattuso show nel post Parma : l’arrivo di Ibrahimovic - Paquetà ed il caso Salvini : Gennaro Gattuso al settimo cielo dopo la vittoria del suo Milan contro il Parma nella gara di mezzogiorno della giornata odierna di Serie A Gennaro Gattuso può sorridere al termine di questa domenica di Serie A, il suo Milan è riuscito a spuntarla contro il Parma grazie ad un rigore trasformato da Kessiè utile per fissare il risultato sul 2-1 per i rossoneri. Interpellato dai cronisti nel post partita, il tecnico Milanista ha risposto alle ...

Milan-Parma - D’Aversa : “Si faccia chiarezza sui falli di mano in area” : Il suo Parma ha messo paura al Milan, andando in vantaggio, ma ha poi dovuto cedere ai rossoneri, che hanno ribaltato tutto con Cutrone e il rigore di Kessié. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore degli emiliani D’Aversa ha commentato così il match: “Non portiamo punti a casa per demerito nostro. Siamo stati bravi a contenere il Milan all’inizio e a passare in vantaggio, ma non siamo stati bravissimi a far passare un ...

Oltre 53 mila a San Siro : col Parma è record per i lunch match del Milan : Grazie a un San Siro quasi pieno il milan ha fatto segnare il suo nuovo record per le gare giocate in casa alle 12.30 in Serie A L'articolo Oltre 53 mila a San Siro: col Parma è record per i lunch match del milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Parma - Gattuso : “Bravi a reagire - vittoria fondamentale. Contento per Bakayoko e Mauri” : Al termine della gara vinta dal Milan sul Parma, questo il commento a Sky Sport dell’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso: “Siamo stati bravi a tenere la concentrazione per tutti i 96 minuti. Penso che la squadra abbia dimostrato carattere e concentrazione. Il Parma sa difendere bene e poi ha delle schegge davanti. Noi abbiamo saputo subito reagire, è stata una vittoria fondamentale. La squadra secondo me ha sviluppato bene. ...

Maldini dopo Milan-Parma : “Gazidis pedina importante - Bakayoko sta facendo partite incredibili” : Intervistato da Milan TV al termine del match vinto contro il Parma, Paolo Maldini ha parlato – tra le altre cose – dell’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato e dell’ottima prestazione di Bakayoko. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me è stata una partita giocata ottimamente con una squadra che ha messo in difficoltà grandi e piccole. Siamo stati bravi ad avere pazienza, ad essere equilibrati e a reagire ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...

Milan-Parma 2-1 : Cutrone e Kessié regalano i tre punti a Gattuso : Torna a ruggire anche in campionato il Milan di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro la Lazio, i rossoneri sono riusciti a battere in rimonta un buon Parma. Due a uno il risultato finale in favore di Cutrone e compagni. Proprio il giovane attaccante è riuscito a trovare il gol del momentaneo pareggio, con una grande girata al volo che ha mandato in visibilio i cinquantamila di San Siro. Dopo un buon primo ...

Milan-Parma 2-1 - Cutrone e Kessie rispondono a Inglese : MILANO - L'arrampicata del Milan verso la zona Champions prosegue: faticosa, senza i soliti 5 titolari, ma anche per questo meritata. Il 2-1 inflitto al Parma , la cui ottima classifica non è affatto ...

Il Milan batte il Parma in rimonta : Cutrone e Kessie - gol con vista Champions League : Il Milan batte 2-1 il Parma e lo in rimonta e fa soffrendo fino al 97', come da tradizione di questa stagione. A San Siro, nell'anticipo di mezzogiorno del 14° turno decisamente indigesto da mister ...

Milan-Parma - le pagelle : Donnarumma poco sicuro - Inglese lotta : pagelle MILAN G. Donnarumma 5.5 Ancora una volta poco sicuro sia con la palla tra i piedi sia nelle uscite. CALABRIA 5 Si propone in attacco e dà una bellissima palla a Cutrone, ma in difesa sbaglia ...

Serie A : Milan-Parma 2-1 : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Il Milan soffre, ma supera il Parma per 2-1 nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Emiliani avanti con Inglese, al 4' della ripresa, ma raggiunti ...

Milan-Parma 2-1 - Inglese illude D'Aversa : Cutrone e Kessie firmano la rimonta : Milan-Parma 2-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A : Milan-Parma 2-1 - rossoneri da Champions : Kessie, M, Ammoniti : Biabiany, Iacoponi, P,, Borini, Castillejo, M, Espulsi : - LA CRONACA DEL MATCH

