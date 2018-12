Milan-Parma 2-1 | le pagelle di CalcioWeb GALLERY ...

Milan-Parma 2-1 : pagelle e tabellino : Milan-Parma, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Parma 2-1 - rimonta rossonera con Cutrone e Kessie : esame superato : Succede tutto nella ripresa: emiliani in vantaggio con Inglese, Gattuso passa dal 4-3-3 al 4-4-2 e tornano i tre punti: quarto posto temporaneo

Serie A - 14° turno : Milan-Parma 2-1 : 14.25 Punti Champions per il Milan, che a San Siro batte 2-1 in rimonta un buon Parma Rossoneri sbiaditi nel 1° tempo,l'unico vero spunto è un destro di Suso dal limite:Sepe smanaccia in angolo.La chance più nitida è per i ducali,con lo stacco di Gagliolo fuori di un niente.Parma avanti ad inizio ripresa (49'): Inglese timbra di testa da corner.Pari immediato di Cutrone (55'): destro incrociato, palo interno e gol. Al 71' Kessie segna il ...

Milan-Parma LIVE - rigore per i rossoneri : trasformazione impeccabile per Kessiè [VIDEO] : 71′ – Kessiè! Il Milan completa la rimonta! trasformazione dal dischetto impeccabile per il centrocampista rossonero: pallone da una parte e portiere dall’altra. GOOOAAAL KESSIE 2-1 !!#MilanParma pic.twitter.com/EiHo9MB3dj — Passion AC Milan (@AcmPassion) 2 dicembre 2018 68′ – Intanto Calvarese va a rivedere un episodio avvenuto in area ducale: il tocco di mano di Bastoni è evidente, seppur le braccia ...

Milan-Parma - Cutrone fa esplodere San Siro : la volée dell’attaccante rossonero è splendida [VIDEO] : L’attaccante del Milan pareggia il gol del vantaggio di Inglese con un bellissimo destro al volo che fa secco Sepe Il gol di Inglese fa calare il gelo a San Siro, quello di Cutrone riaccende la passione facendo letteralmente esplodere i tifosi rossoneri. Botta e risposta tra Milan e Parma nell’anticipo delle 12.30, gli emiliani passano di testa con il proprio attaccante prima di essere riacciuffati da una volée bellissima del ...

Milan-Parma LIVE - i rossoneri tornano i partita con Cutrone! [VIDEO] : 61′ – Rodriguez! Il terzino calcia al volo da posizione defilata: la sfera finisce fuori. 60′ – Discussione tra D’Aversa e Gattuso, richiamato per aver battibeccato con Iacoponi a causa di un fallo. 58′ – Grassi! Il calciatore del Parma beffa Rodriguez su lancio dalle retrovie e calcia: pallone a lato. 55′ – Cutrone! L’attaccante recupera palla sulla trequarti e poi si fionda su ...

Milan-Parma LIVE - crociati a segno con Inglese! : 53′ – Gattuso lancia in campo Borini per uno spento Mauri e il Milan passa al 4-4-2. 49′ – Inglese! Il centravanti dei crociati porta in vantaggio il Parma con un colpo di testa su corner battuto da Scozzarella. 46′ – Al via la ripresa! Capovolgimenti di fronte continui. INTERVALLO – Poche emozioni nel lunch match di “San Siro”. Il Milan prova a fare la partita, ma il Parma tiene bene ...

Milan-Parma LIVE - riprendono le operazioni di gioco : INTERVALLO – Poche emozioni nel lunch match di “San Siro”. Il Milan prova a fare la partita, ma il Parma tiene bene e concede le briciole all’attacco rossonero. 45′ – Inglese! Angolo sul primo palo e colpo di testa dell’attaccante deviato in nuovamente in corner da Zapata. 42′ – Pressing alto da parte delle due squadre. 38′ – Contatto tra Scozzarella e Kessiè in area del ...

Milan-Parma - 0-0 a fine primo tempo : bene Suso e Calabria : Buon primo tempo del Milan contro il Parma, in quello che è il lunch match della quattordicesima giornata di campionato. Nonostante un paio di buone occasioni, la squadra di Gattuso non è riuscita a passare in vantaggio. Il risultato alla fine del primo tempo è di 0 a 0. Tra i migliori in campo, da segnalare certamente Davide Calabria e Suso. I pericoli maggiori, per il Parma, sono provenuti tutti dalla fascia destra rossonera. ...

Live Milan-Parma 0-0 Gagliolo manda alto da due passi : Milan e Parma aprono a San Siro, nella sfida delle ore 12.30, il programma domenicale della 14esima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dal giovedì di coppa, ma soprattutto dal...

Milan Parma 0-0 LIVE : risultato in diretta : ...59 2 dic Milan-Parma, le formazioni ufficiali: José Mauri titolare - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.it Vedi il video 'Milan-Parma, le formazioni ufficiali: José Mauri titolare' - Sky Sport HD 11:...

Milan-Parma 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Milan-Parma, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Milan-Parma LIVE - squadre in campo : calcio d’inizio : 12:20 – squadre pronte ad entrare in campo Milan-Parma LIVE – Tutto pronto per il lunch match di oggi tra Milan e Parma. Alle 12:30 a “San Siro” i rossoneri sono chiamati da un match importante e allo stesso tempo complesso per ricominciare a correre verso l’Europa che conta. L’ostacolo crociato costituisce un buon banco di prova, dopo la vittoria sofferta sul Dudelange, per verificare di aver capito ...

Milan-Parma alle 12.30 La Diretta Gattuso punta su Suso - Cutrone e Calhanoglu : Milan e Parma aprono a San Siro, nella sfida delle ore 12.30, il programma domenicale della 14esima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dal giovedì di coppa, ma soprattutto dal pareggio di ...