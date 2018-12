Milan | Paquetà saluta il Flamengo | Per sempre casa mia

Milan - Paquetà si confessa : “ho paura di lasciare il Flamengo - a dicembre sarò già a Milano” : Il nuovo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa in Brasile, esprimendo le proprie sensazioni a pochi giorni dal trasferimento in Italia Viaggio già organizzato, biglietto aereo in tasca e avventura con la maglia del Milan pronta ad essere vissuta. Lucas Paquetà si prepara a sbarcare in Italia, non senza un pizzico di paura in corpo. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA Il salto dal Sudamerica all’Europa è difficile, il brasiliano lo ...

Il calciomercato oggi – Milan - Paquetà saluta il Flamengo : Il calciomercato oggi – “Ora è arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare una nuova avventura. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l’ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio“. Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che ...

Milan - Paquetà saluta il Flamengo : “Pronto per una nuova avventura” [VIDEO] : Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che lo vedrà protagonista con la maglia del Milan. L’esperienza con il Flamengo, che lo ha lanciato e gli ha fatto guadagnare la possibilità di giocarsi le sue carte nel campionato italiano, volgerà al termine domenica prossima con la partita del “Maracanà” contro l’Atletico Paranaense. Queste le parole del calciatore classe 1997 a Globo Esporte: “Ora è ...

Milan - amore - Kakà e boom di like : ecco il Paquetà social : La sua storia con il Milan è nata da un "follow" speciale: quello di Leonardo. Dopo quasi una settimana è arrivata la notizia: Paquetà cambierà il rossonero del Flamengo per quello di via Aldo Rossi. ...

Milan - Leonardo : “Donnarumma e Higuain importantissimi - a Paquetà servirà tempo” : Il direttore dell’area tecnica del Milan Leonardo, ai microfoni di Sky Sport si è soffermato su diverse tematiche che riguardano il momento dei rossoneri, dal mercato a Donnarumma e Higuain. Si comincia dal reparto offensivo: “Avevamo le idee chiare sin dall’inizio. Non siamo corti, abbiamo giocatori che possono fare la punta come Castillejo e Borini. Siamo partiti con l’idea di gioco del 4-3-3, ma col tempo è normale che si ...

