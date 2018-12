Milan | Paquetà pronto per la nuova sfida | In Italia grazie a Leonardo

Milan - Gattuso : 'Ibrahimovic con Higuain? E poi Paquetà?' : MilanO - ' Un tridente con Ibrahimovic, Higuain e Cutrone? Ora siamo concentrati sulle ultime partite dell'anno' . Così il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , risponde alla domanda di calciomercato ...

Milan - Gattuso : "Cutrone super. Trio con Ibra e il Pipita? C'è pure Paquetà" : Una vittoria che arriva in un momento delicatissimo per il Milan di Gattuso: nonostante la squalifica di Higuain e una squadra incerottata a causa dei diversi infortuni, il tecnico rossonero può ...

Milan - Gattuso : "Buonissima partita. Tridente Cutrone-Ibra-Higuain? C'è anche Paquetà" : "Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare con cuore e tecnica". Rino Gattuso commenta così la vittoria del ...

Paquetá - addio in lacrime al Flamengo : ora il Milan. Il VIDEO : Un nuovo capitolo nella vita di Lucas Paquetá sta per iniziare, la storia con il Flamengo adesso è davvero finita. Tutto fatto per il trasferimento in Italia del talentuoso centrocampista brasiliano, ...

Milan - Paquetà saluta il Flamengo : "Per sempre casa mia" : Lucas Paquetà aveva già salutato il Flamengo venerdì in conferenza stampa ma il brasiliano atteso dal Milan a gennaio ha voluto aggiungere un post su Instagram più personale: "Dico addio ad un club, ...

Milan - Paquetà si confessa : “ho paura di lasciare il Flamengo - a dicembre sarò già a Milano” : Il nuovo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa in Brasile, esprimendo le proprie sensazioni a pochi giorni dal trasferimento in Italia Viaggio già organizzato, biglietto aereo in tasca e avventura con la maglia del Milan pronta ad essere vissuta. Lucas Paquetà si prepara a sbarcare in Italia, non senza un pizzico di paura in corpo. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA Il salto dal Sudamerica all’Europa è difficile, il brasiliano lo ...

Il Milan sorride : Paquetà arriva subito e sarà comunitario : Milan, Paquetà non andrà ad occupare uno slot per gli extracomunitari, il calciatore brasiliano potrebbe prendere il passaporto portoghese grazie alla madre Il Milan potrebbe presto abbracciare il suo primo acquisto della sessione invernale di mercato. Si tratta come noto del brasiliano Paquetà, il quale ieri si è sposato prima di iniziare la nuova avventura meneghina. Ebbene, dopo il matrimonio del calciatore, sono emersi dei dettagli non ...

Il calciomercato oggi – Milan - Paquetà saluta il Flamengo : Il calciomercato oggi – “Ora è arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare una nuova avventura. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l’ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio“. Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che ...

Milan - Paquetà saluta il Flamengo : “Pronto per una nuova avventura” [VIDEO] : Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che lo vedrà protagonista con la maglia del Milan. L’esperienza con il Flamengo, che lo ha lanciato e gli ha fatto guadagnare la possibilità di giocarsi le sue carte nel campionato italiano, volgerà al termine domenica prossima con la partita del “Maracanà” contro l’Atletico Paranaense. Queste le parole del calciatore classe 1997 a Globo Esporte: “Ora è ...

Paquetà pronto a salutare il Flamengo per approdare al Milan : “è un arrivederci - pronto al giorno speciale” : Paquetà vivrà un “giorno speciale”, quello del saluto al Flamengo dopo una lunga militanza per approdare al Milan nel mercato di gennaio Paquetà si appresta a salutare il Flamengo. Il calciatore si unirà al Milan probabilmente già nel mese di dicembre e giocherà la sua ultima gara con i brasiliani nel prossimo weekend: “dopo 12 anni a Flamengo è il momento di salutare. Devo solo ringraziare il club per tutto quello che ha ...

Milan - amore - Kakà e boom di like : ecco il Paquetà social : La sua storia con il Milan è nata da un "follow" speciale: quello di Leonardo. Dopo quasi una settimana è arrivata la notizia: Paquetà cambierà il rossonero del Flamengo per quello di via Aldo Rossi. ...

Milan - l’acquisto di Paquetà potrebbe “slittare” : i dettagli : Lucas Paquetá arriverà di certo al Milan, ma resta da capire quando, dato che il trasferimento dal Flamengo potrebbe essere rimandato Lucas Paquetá è stato acquistato dal Milan, arriverà dal Flamengo per giocare in rossonero, ma quando? Il calciatore dovrebbe unirsi al gruppo di Gattuso già nella finestra di gennaio, ma secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello sport, l’acquisto potrebbe slittare alla prossima ...