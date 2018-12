Milan | Maldini | ' Mercato? Abbiamo delle idee Vogliamo assolutamente arrivare quarti'

Maldini dopo Milan-Parma : “Gazidis pedina importante - Bakayoko sta facendo partite incredibili” : Intervistato da Milan TV al termine del match vinto contro il Parma, Paolo Maldini ha parlato – tra le altre cose – dell’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato e dell’ottima prestazione di Bakayoko. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me è stata una partita giocata ottimamente con una squadra che ha messo in difficoltà grandi e piccole. Siamo stati bravi ad avere pazienza, ad essere equilibrati e a reagire ...

Milan - Gattuso : 'Il pari è una beffa ma guardiamo avanti - con Leonardo e Maldini si cresce' : ... ma va bene così: ora guardiamo avanti, sperando di recuperare quanto prima qualche giocatore infortunato" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Tuttavia, nei prossimi giorni non dovrebbe ...

Milan - Gattuso : 'Maldini e Leo mi sono stati vicino. Ibra? Vediamo...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio : 'Può succedere di abbassarsi un po'. In quei momenti, la differenza l'ha fatta Acerbi che fisicamente ci ha messo in difficoltà però va bene. Guardiamo avanti ...

IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie calciomercato : Leonardo e Maldini lo hanno convinto - ecco l'offerta - IlSussidiario.net : Milan, torna IBRAHIMOVIC? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Maldini e Nedved - i diversi uguali di Milan-Juve : Cani da slitta, capaci di trainare cento uomini. Il pelo lungo per scaldarsi, gli occhi sempre attenti. Maldini e Nedved attraversavano la steppa innevata in senso inverso, per poi incontrarsi e stringersi la zampa. Erano belve, oggi sono umani. Paolo e Pavel, quasi uguali eppure così diversi. Uno d

Ricostruzione falsa - Milan pronto al ricorso per Maldini e Conti : Per tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan , CLICCA QUI ! Come riferisce La Gazzetta dello Sport , il Milan ha già annunciato che presenterà ricorso poiché ritiene totalmente falsa la ...

Milan : ricorso per stop Maldini e Conti : MilanO, 6 NOV - Il Milan presenterà ricorso contro l'inibizione a Paolo Maldini fino al 15 novembre e la squalifica di tre giornate per Andrea Conti, decise dal giudice sportivo dopo la partita valida ...

Conti 3 turni di squalifica - pugni sulla porta dell'arbitro/ Inibito Paolo Maldini dopo il Milan Primavera - IlSussidiario.net : Andrea Conti ha rimediato una squalifica di tre turni dal giudice sportivo dopo essere tornato in campo dall'infortunio che lo aveva tenuto ai box a lungo.

Milan - delirio contro l'arbitro dopo la sconfitta col Chievo : la squalifica per Conti e Maldini : Appena rientrato dopo un lungo infortunio, il difensore del Milan Andrea Conti dovrà tornare in tribuna per colpa di una crisi di nervi. Il giudice sportivo ha inflitto al rossonero tre giornate di ...

Milan - Primavera : tre turni di squalifica per Conti. Inibito Maldini : MilanO - Ad Andrea Conti è costata cara l'emozione per il ritorno in campo, pur se soltanto con la formazione Primavera del Milan . Il terzino ex Atalanta , infatti, è stato squalificato per tre ...

Milan - in Primavera Conti squalificato tre giornate. Maldini inibito : MilanO - Dopo il lungo stop per il doppio infortunio al crociato, il ritorno in campo per Andrea Conti è stato amaro. Il difensore rossonero, infatti, è stato squalificato per tre giornate: al termine ...