Milan | Gattuso | ' Ibrahimovic con Higuain? E poi Paquetà?'

Milan - Gattuso : "Cutrone super. Trio con Ibra e il Pipita? C'è pure Paquetà" : Una vittoria che arriva in un momento delicatissimo per il Milan di Gattuso: nonostante la squalifica di Higuain e una squadra incerottata a causa dei diversi infortuni, il tecnico rossonero può ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...

Milan - Gattuso : "Buonissima partita. Tridente Cutrone-Ibra-Higuain? C'è anche Paquetà" : "Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare con cuore e tecnica". Rino Gattuso commenta così la vittoria del ...

Milan-Parma 2-1 : Cutrone e Kessié regalano i tre punti a Gattuso : Torna a ruggire anche in campionato il Milan di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro la Lazio, i rossoneri sono riusciti a battere in rimonta un buon Parma. Due a uno il risultato finale in favore di Cutrone e compagni. Proprio il giovane attaccante è riuscito a trovare il gol del momentaneo pareggio, con una grande girata al volo che ha mandato in visibilio i cinquantamila di San Siro. Dopo un buon primo ...

Milan-Parma alle 12.30 La Diretta Gattuso punta su Suso - Cutrone e Calhanoglu : Milan e Parma aprono a San Siro, nella sfida delle ore 12.30, il programma domenicale della 14esima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dal giovedì di coppa, ma soprattutto dal pareggio di ...

Sacchi : “Gattuso ha riportato al Milan il senso di appartenenza” : In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, Arrigo Sacchi, ha presentato la sfida odierna tra i rossoneri e il Parma e si è soffermato sulla figura di Rino Gattuso. Queste le parole del ‘Maestro’ di Fusignano alla Rosea: “Gattuso? Sta imparando da grande. Vedo che studia moltissimo ed è sempre concentrato sul suo lavoro. È un ragazzo straordinario, ...

Milan-Parma - ritorno al passato per Gattuso : ecco l’undici rossonero : Il lunch match contro il Parma sarà un test molto importante per il Milan (scopri dove vedere la sfida). Dopo l’amaro pareggio contro la Lazio e la prestazione non convincente contro i lussemburghesi del Dudelange in Europa League, la squadra di Gattuso è chiamata a sfornare una prestazione che unisca – possibilmente – il bel gioco ai tre punti. Proprio per questo, il tecnico del Milan starebbe pensando di tornare al classico 4-3-3 di ...

Milan-Parma - Gattuso sorprende tutti : Josè Mauri titolare : Milan-Parma, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso sta preparando una mossa inattesa in vista dell’incontro di domani a San Siro Gennaro Gattuso si appresta a sorprendere tutti con le scelte di formazione per il suo Milan in vista della gara casalinga col Parma di domani a mezzogiorno. Il tecnico rossonero, secondo le indiscrezioni rilanciate da Skysport, sarebbe in procinto di preparare una novità abbastanza inattesa dal 1′ ...

Milan - Gattuso predica attenzione : “Se giochiamo come giovedi perdiamo - su Ronaldo e Fabregas…” : Due giorni dopo la vittoria sul Dudelange, per il Milan è già tempo di pensare al campionato e alla sfida contro il Parma. Oggi Gattuso ha parlato nella conferenza della vigilia, partendo proprio dalla prestazione di giovedì scorso: “Ho cambiato parecchi giocatori. L’ho fatto per dare minutaggio ai giocatori. Era un rischio calcolato e dovevamo affrontarlo per forza. Domani invece serve una prestazione diversa, perché se ci ...

Gattuso - ci fu possibilità CR7 al Milan : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 1 DIC - "Se Mirabelli lo ha detto, lo sapevo anche io. C'è stata la possibilità, è tutto vero. Poi ci sono di mezzo tante cose". Rino Gattuso conferma così che il Milan, l'...

Milan - Gattuso non si fida del Parma : 'Attenti alle loro ripartenze' : Rino Gattuso non si fida del Parma. In conferenza il tecnico rossonero ha avvisato la sua squadra: 'Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura'. Atteggiamento. '...

Calciomercato Milan - la verità di Gattuso : “CR7 è stato vicino e su Fabregas…” : Calciomercato Milan – Gennaro Gattuso ha parlato dell’ipotesi di approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nella passata stagione, ipotesi ad un passo dalla realizzazione Calciomercato Milan – “Ronaldo al Milan? Se Mirabelli lo ha detto sicuramente lo sapevo anch’io, c’è stata la possibilità, è tutto vero. Ma dopo ci sono in mezzo tante cose, confermo tutto quello che ha detto“. Torna così sui contatti ...

Gattuso - infortuni ma Milan ricompattato : ANSA, - MilanO, 1 DIC - Alle prese con l'emergenza infortuni e sette partite da affrontare a dicembre, Rino Gattuso affronta questo mese chiave con un obiettivo. "Bisogna fare meno danni possibile, ...

Milan - Gattuso presenta Gazidis ai tifosi rossoneri : “persona affascinante” : Milan, Gennaro Gattuso accoglie Gazidis in rossonero parlandone molto bne in conferenza stampa: “persona che affascina” “Gazidis è un uomo di calcio che ha rappresentato per tanti anni l’Arsenal e ha portato buoni risultati sportivi. Io, Maldini e Leonardo abbiamo pranzato assieme a lui, è una persona che quando parla ti affascina, lo ascolto volentieri e si vede che è un uomo di esperienza, un valore aggiunto per ...