Migranti | sbarca a Malta peschereccio spagnolo che vagava nel Mediterraneo

Migranti - peschereccio spagnolo sbarca a Malta. E' scontro ong-Madrid - : Approda a La Valletta Nuestra Madre de Loreto, che vagava da giorni nel mar Mediterraneo con 11 persone a bordo, tra cui due minori, tutte salvate da un naufragio. Ma è polemica tra Open Arms che ha ...

Dopo mesi sbarcano 264 Migranti arrivati dalla Libia : L’ultima volta era stata il 15 luglio, quando a Pozzallo sbarcarono in 447. Così, i 264 migranti arrivati nella notte tra sabato e domenica rappresentano il primo, massiccio arrivo dalla Libia in Sicilia Dopo mesi, segnando una novità: un barcone in legno che raggiunge il porto, e non più i pericolosi gommoni di fabbricazione cinese che i traffica...

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo - tra loro bimba di 15 giorni. Salvini accusa Malta : “Vergognosa” : C’è anche una bambina 15 giorni partorita in Libia e con ancora tracce di sangue sul corpicino tra i 264 Migranti sbarcati sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. La madre, che ha solo 19 anni, ha raccontato ai soccorritori di esser stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico e di aver partorito da sola, in un hangar. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio ...

Migranti : in 264 sbarcano nella notte a Pozzallo : Completate le procedure di sbarco in banchina dopo il trasbordo notturno, i Migranti risultati a bordo del moto peschereccio arrivato ieri sera al porto di Pozzallo erano 264, in maggioranza somali ed eritrei. Tra loro, 184 uomini, 43 donne, 30 minori maschi e 7 bambine. Tra i piccoli anche 5 lattanti, uno dei quali nato da meno di 10 giorni. La maggior parte di loro sono già stati trasferiti all'hotspot. L'Unhcr, ...

Migranti - sbarcate tutte le 264 persone arrivate a Pozzallo : Migranti, sbarcate tutte le 264 persone arrivate a Pozzallo Il barcone è arrivato in porto trainato da un peschereccio. Inizialmente sono scesi donne e bambini, poi le operazioni sono proseguite per motivi di sicurezza. Il sindaco a Sky tg24: è un miracolo che siano arrivati qui. Salvini accusa Malta: li ha abbandonati in ...

