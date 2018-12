Migranti | Salvini zittisce de Magistris | ' Si occupi dei napoletani | è meglio'

Sicurezza - De Magistris 'Disobbedienza contro una legge che incoraggia la caccia ai Migranti'. Salvini 'Pensi alla sua città' : Vogliamo costruire un'alternativa dal basso, ci rivolgiamo al Paese reale, ai militanti della politica onesta, agli amministratori locali, a movimenti, reti civiche, comitati'. E con De Magistris che ...

Migranti - corteo anti Salvini E il Pd lo insulta : «Buffone» : Contro il decreto Sicurezza e contro il suo fautore, Matteo Salvini. Ieri a Milano studenti, centri sociali e sindacati hanno manifestato per dire «Mai più lager-No Cpr». Non ci sono stati scontri, ...

Meno vantaggi per i Migranti e più tutela della sicurezza personale nel Decreto di Salvini : Il Decreto sicurezza è stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assemblea della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier Salvini, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Il Decreto ...

Malgioglio loda Salvini : "Sui Migranti non sbaglia a capire chi entra in Italia" : Anche se dice di non capire la politica, il cantautore Cristiano Malgioglio sponsorizza Matteo Salvini : 'Ho detto che mi è molto simpatico e mi piace perché risponde sempre a tutti. Amo i capaci di scendere fra la gente. Lui lo fa ...

Milano - migliaia in piazza contro Salvini : 'Mai più lager per Migranti' : Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per protestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli. ...

Patto Onu sui Migranti - lo strappo Salvini-Conte Global compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

Migranti - l'Italia non firmerà il "global compact". Salvini : deciderà il Parlamento : Il governo italiano non andrà in Marocco alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e non sottoscriverà il "Global migration...

Sui Migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Migranti - l'Italia non firmerà il "global compact". Salvini : deciderà il Parlamento : Il governo italiano non andrà in Marocco alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e non sottoscriverà il "Global migration...

Global compact sui Migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Salvini annuncia lo stop al Global Compact Onu sui Migranti. Conte : deciderà il Parlamento : Il vicepremier leghista frena sull’accordo internazionale per «una migrazione sicura, ordinata e regolare. L’Italia non andrà a Marrakesh e non firmerà alcunché»

Migranti - l’Italia non firmerà il Global Compact. Salvini e Conte : “Deciderà il Parlamento” : A sorpresa Matteo Salvini annuncia in Aula alla Camera che il governo italiano non firmerà il Global compact e che sarà il Parlamento a decidere se aderire o meno al Trattato. Passano pochi minuti e la linea dell’esecutivo viene ribadita (e confermata) dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in una nota, spiega: «Il Global Migration compa...

Milano - scontro sui Migranti. L'attacco di Majorino : «Rimpatri bloccati». Salvini : «Falso» : Pierfrancesco Majorino attacca: «Con Salvini i migranti che vogliono tornare nei loro Paesi d'origine non possono più farlo. Siamo al 'casino dell'Interno'». Matteo Salvini ribatte: «Attacco gratuito. ...

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo - tra loro bimba di 15 giorni. Salvini accusa Malta : “Vergognosa” : C’è anche una bambina 15 giorni partorita in Libia e con ancora tracce di sangue sul corpicino tra i 264 Migranti sbarcati sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. La madre, che ha solo 19 anni, ha raccontato ai soccorritori di esser stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico e di aver partorito da sola, in un hangar. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio ...