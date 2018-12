Migranti | peschereccio spagnolo sbarca a Malta | 11 a bordo Ultime notizie | Madrid

Attraccherà a Malta il peschereccio spagnolo con 11 Migranti raccolti in mare : In merito alla vicenda del peschereccio spagnolo il governo di Madrid ribadisce che "la politica migratoria deve essere comune e tutti dobbiamo rispettare le leggi internazionali e comunitarie". ...

Migranti - il comandante del peschereccio che ha soccorso 12 naufraghi : "Rischiamo di morire tutti" : Il 22 novembre l'imbarcazione spagnola ha salvato un gruppo di persone lasciate in acqua dalla Guardia costiera libica. Il capitano Pascual Durant ora lancia l'allarme: "Carburante scarso e maltempo in arrivo, qualcuno ci indichi al più presto un porto sicuro per attraccare"

Migranti - la Spagna accusa : "Italia e Malta negano l'approdo a un nostro peschereccio con 12 Migranti" : Il "Nostra Madre di Loreto" sabato ha soccorso alcune persone lasciate in mare da una motovedetta libica. Il comandante: "Ho acqua e viveri per sette giorni e temo disordini"