Migranti - incendio in campo profughi San Ferdinando. Un morto : Roma, 2 dic. , askanews, - Nuova tragedia in Calabria in un campo profughi abusivo nel comune di San Ferdinando , RC, dove un incendio divampato per cause ancora da accertare ha provocato la morte di ...

Foggia - un altro incendio tra le baracche dei Migranti a Borgo Mezzanone : un ferito grave : Foggia - Un cittadino straniero è rimasto gravemente ferito nell'incendio divampato nel ghetto adiacente l'ex pista del Cara di Borgo Mezzanone, a Foggia. Le fiamme si sono sviluppate nella notte tra ...

Foggia - un altro incendio tra le baracche dei Migranti a Borgo Mezzanone : un ferito grave : L'uomo, che ha riportato ustioni sull'80 per cento del corpo, è stato ricoverato con prognosi riservata. Le fiamme hanno distrutto 4 baracche dopo le 30 distrutte due giorni fa

Piacenza - Migranti aggrediti a Bettola : tre indagati. Contestato anche un incendio : Sono stati i protagonisti di una sorta di spedizione punitiva nei confronti di alcuni migranti e hanno anche appiccato un piccolo incendio nell’alloggio che li ospita a Bettola, sulle colline piacentine. Non solo, perché le aggressioni fisiche e verbali a un gruppo di profughi si erano protratte nelle scorse settimane, non limitandosi a un solo episodio. Per questo la procura di Piacenza ha iscritto nel registro degli indagati tre persone ...

Migranti : Venezia - incendio al campo profughi di Cona : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - Dalle ore 12.45 i vigili del fuoco sono impegnati in via Rottanova a Cona per un incendio divampato nell’ex caserma Silvestri ora adibita a campo profughi. I pompieri arrivati da Cavarzere, Adria, Mestre, Piove di Sacco con cinque automezzi e venti operatori stanno ope