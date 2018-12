Migranti | dopo 10 giorni di stallo | peschereccio spagnolo con 12 a bordo fa rotta su Malta

Roma - dopo lo sgombero del centro d'accoglienza per i Migranti Baobab la situazione è fuori controllo : ancora il caos a Roma , dopo lo sgombero del centro d'accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora ...

Aids : studio - 50% Migranti con Hiv in Europa contagiato dopo la partenza : Una grande quota di migranti che vivono con l’Hiv in Europa ha acquisito l’infezione dopo la migrazione. Circa la metà parte dal proprio Paese senza il virus e circa il 50% si infetta nel Paese europeo che li ospita: il tasso di infezione va dal 32% al 64% nel Paese di approdo. E’ uno dei dati che emerge dallo studio aMase (advancing Migrant Access to health Services in Europe), condotto all’interno dell’EuroCoord ...

Dopo mesi sbarcano 264 Migranti arrivati dalla Libia : L’ultima volta era stata il 15 luglio, quando a Pozzallo sbarcarono in 447. Così, i 264 migranti arrivati nella notte tra sabato e domenica rappresentano il primo, massiccio arrivo dalla Libia in Sicilia Dopo mesi, segnando una novità: un barcone in legno che raggiunge il porto, e non più i pericolosi gommoni di fabbricazione cinese che i traffica...

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

Migranti - 120 in salvo dopo allarme della ong Mediterranea. Open Arms denuncia : ‘Libici hanno lasciato in mare 12 persone’ : Centoventi persone sono state salvate nella notte davanti alle coste della Libia dopo che la loro richiesta di aiuto è stata raccolta dalle nave delle ong italiana Mediterranea e Proactiva Open Arms, organizzazione tornata in mare nei giorni scorsi insieme alla tedesca Sea Watch. Ma si apre un nuovo caso sulla condotta della Guardia costiera libica addestrata dall’Italia. L’organizzazione spagnola guidata da Oscar Camps denuncia: ...

Migranti - 132 soccorsi al largo di Tripoli dopo un naufragio : “Sono stati riportati nei lager” : Due imbarcazioni con 120 e 12 Migranti sono state soccorse ieri da un rimorchiatore libico: i naufraghi, secondo Avvenire, sono stati ricondotti nei campi di detenzione.Continua a leggere

Migranti - dopo la Francia anche la Svizzera rimanda clandestini di nascosto in Italia : Il tema Migranti, ormai, negli ultimi anni è sempre più trattato. Specialmente da quando al governo Italiano è arrivato Matteo Salvini che ha cominciato una politica di respingimenti massiccia, mettendosi contro diversi Stati europei e Bruxelles stessa. dopo la Francia, ora anche la Svizzera avrebbe cominciato a mandare clandestini in Italia di nascosto dalle autorità Italiane. Migranti, SkyTg24 svela che la Svizzera farebbe come la ...

Migranti - Salvini dopo inchiesta Sky tg24 : 'Verifiche su Svizzera' - : Il ministro dell'Interno annuncia accertamenti sulla condotta svizzera: decine di stranieri verrebbero riammessi , soprattutto di notte, bypassando il regolamento di Dublino. Un flusso che ...

Baobab : dopo lo sgombero - a Roma 100 Migranti in più vivono per strada : Accampati sui marciapiedi della Stazione Tiburtina, per la prefettura sono quelli che hanno rifiutato una sistemazione. Per i volontari che li hanno assistiti, con colazione e pasti caldi, solo ...

Roma - sgomberata tendopoli Baobab con 200 Migranti. Ruspe in azione. Salvini : «Abbiamo ripristinato la legalità» : Sgomberato il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200 migranti. Sono in corso...

Roma - tendopoli Baobab per Migranti sgomberata all’alba. Salvini : «Basta alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»

Il centro Baobab Experience a Roma : la tendopoli per Migranti in transito - Sky tg24 - : La struttura è gestita da una delle associazioni storiche dell'accoglienza ai migranti nella Capitale. Attiva dal 2015, offre sostegno, assistenza e cure. Dopo una serie di sgomberi, l'ultimo presidio ...

Roma - sgomberata tendopoli Baobab con 200 Migranti. Strutture rimosse. Salvini : basta zone franche e non è finita qui : Sgombero in atto del centro sociale Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. Secondo quanto si è appreso, all'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200...

'Le ruspe contro i poveri' - il centro Baobab dopo lo sgombero dei Migranti - : Roma, 13 nov., askanews, - 'Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti,né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa ...