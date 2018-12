Michela de Paoli | ultima vincitrice di Chi vuol essere milionario | La crisi mi ha

blogo

(Di domenica 2 dicembre 2018)Era il 27 gennaio 2011 quandodeassaporò la gloria della vincita di un milione di euro in quel di Chidopo aver scalato step by step le domande più insinuose per aggiudicarsi il premio tanto ambito. Passati 7 anni le cose sembranonettamente cambiate: al settimanale Spy l'ex milionaria ha raccontato l'evoluzione delle sue condizioni economiche passate per un vecchio detto che cade a fagiuolo: dalle stelle...alle stalle: Abbiamo aperto un bar gelateria che non ha funzionato: laci ha messo in ginocchio e ora io e mio marito siamo disoccupati. Quel gruzzoletto tenuto da parte (si riferisce alla vincita milionaria, ndr) ci torna utile per mantenere una vita dignitosa. I soldi tanto sognati "sono arrivati sei mesi dopo" dice, mentre il milione tondo in realtà: "Sono diventati 800mila euro in gettoni d’oro, direttamente in banca. ...