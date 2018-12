Meno vantaggi per i migranti e più tutela della sicurezza personale nel Decreto di Salvini

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ilè stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assembleaCamera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Ilcontiene disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione,pubblica, disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, si delega il governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere deldelle Forze armate ePolizia di Stato. L'attenzione, però, ...