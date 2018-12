Mattia | morto in strada a 32 anni | la verità nelle telecamere di sorveglianza

caffeinamagazine

(Di domenica 2 dicembre 2018)Sau èa 32. Nessun segno di violenza sul corpo. Gommista di Iglesias, eramentre scappava dai carabinieri. Il dato è emerso dall’autopsia effettuata oggi su richiesta del pm di turno, Emanuele Secci. L’uomo era stato segnalato mentre camminava inin stato confusionale: alla vista dei carabinieri era subito fuggito per poi essere rintracciato in viale Sant’Avendrace in pessime condizioni di salute. Soccorso dal 118, i medici avevano tentato di rianimarlo per più di mezz’ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.Alla vista dei carabinieri, il giovane era scappato: bloccato dopo un breve inseguimento, e constatate le sue precarie condizioni psico-fisiche, era stato soccorso dal 118. E proprio mentre i medici lo stavano visitando il suo cuore ha smesso di battere. Per oltre 30 minuti i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma è stato ...