Matteo Salvini | la vignetta sanguinosa di Repubblica | l' Europa ci travolge | loro se la

Le lettere di Matteo Salvini : “Sull’immigrazione la mia strada è quella giusta” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio scrive a venti quotidiani locali per spiegare la sua strategia per la gestione dei pacchetti sicurezza e immigrazione e per rivendicare la bontà delle scelte messe nero su bianco col suo decreto: "Ora i prefetti dovranno sempre interpellare le comunità".Continua a leggere

Non è l'Arena 2 dicembre 2018 : Giletti intervista Matteo Salvini : Si parlerà di economia con uno sguardo ai rapporti con l'Unione Europea in fatto di manovra finanziaria e legge di bilancio ma anche di politica interna con le ultime polemiche sul decreto sicurezza ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Matteo Salvini - minacce di morte : 'Hai tre albanesi puntati su di te - fr*** maiale cornuto'. Lui li umilia : 'Letterina di minacce' contro Matteo Salvini . È lo stesso ministro degli Interni a pubblicare sul proprio profilo Instagram il contenuto, vergognoso, della missiva fatta recapitare al Viminale . In ...

Matteo Salvini non va al vertice con Cav e Meloni. FI : 'Prossima volta chiederemo il permesso a Di Maio' : Avevano scelto apposta la residenza milanese di Silvio Berlusconi in via Rovani, e non Arcore, per non dare nell'occhio. O almeno queste erano le intenzioni e i desiderata, sopratutto di Matteo ...

Matteo Salvini al concerto di Edoardo Bennato - poi il terrore : chi tenta di aggredirlo - coltellino in tasca : La serata di relax di Matteo Salvini con Edoardo Bennato si trasforma in attimi di paura per il vicepremier. Giovedì sera il leader della Lega si reca all'Auditorium di Roma per il concerto del ...

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...

Matteo Salvini - sul global compact dell'Onu nasce una nuova maggioranza : addio ai grillini : Potrebbe essere la prova generale in vista di una nuova maggioranza, quella che andrà in scena con il voto in Parlamento sul global compact , ovvero il documento delle Nazioni Unite per la ...

Livorno - la Lega di Matteo Salvini in testa ai sondaggi. Filippo Nogarin a rischio : La Lega di Matteo Salvini conquista anche Livorno, ex roccaforte rossa spodestata da Filippo Nogarin del Movimento 5 stelle . Secondo l'ultimo sondaggio Swg pubblicato sul Tirreno , il Carroccio è ...

Nanni Moretti : “Ho capito perché ho girato Santiago - Italia quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno” : C’è la Vespa verde di Caro Diario esposta al Museo del Cinema di Torino. Invece, a poche centinaia di metri dal Museo, nelle sale del 36esimo Torino Film Festival, c’è stata la prima proiezione di Santiago, Italia. L’ultimo film diretto da Nanni Moretti dove si racconta dell’opera di salvataggio di oltre 250 cileni che l’ambasciata Italiana a Santiago compì all’indomani del colpo di stato del 1973. E visto che il documentario è pieno di analogie ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Perché ha dato buca al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni' : Il forfait non farà certo bene a un centrodestra che già in versione politica nazionale va declinato al passato e che sopravvive solo a livello di amministrazioni locali. È quello dato oggi 30 novembre da Matteo Salvini al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. ...

Mario Monti : 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio vivevano in una bolla - ora è arrivato il momento-Tsipras' : E' un attacco totale a Matteo Salvini e Luigi Di Maio quello dell'ex premier Mario Monti : 'vivevano nell'equivalente politico di una bolla speculativa. Ora mi pare che l'impatto con la Commissione ...

Matteo Salvini 'regala' un milione e mezzo di euro all'Associazione amica di Kyenge e Boldrini : Il suo motto è 'prima gli italiani' . Su queste tre parole Matteo Salvini ha costruito il successo della Lega , senza Nord, 2.0, portandola dal 5% delle preferenze ereditate dal suo predecessore ...

Morto Sandro Mayer - giornalista e scrittore - a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini : È Morto stanotte a Roma, all’ospedale Fatebenefratelli, il giornalista Sandro Mayer scrittore e volto familiare della tv. È mancato a pochi giorni dal 78esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 21 dicembre. Direttore da molti... L'articolo Morto Sandro Mayer, giornalista e scrittore, a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.