Massimo distacco fra Lega e M5S Pd fermo | il Congresso non scalda

Massimo distacco fra Lega e 5S Pd fermo. Il Congresso non scalda : La Lega continua a crescere nelle preferenze degli italiani e il distacco dall'alleato di governo M5s arriva a sfiorare i 6 punti percentuali. Ma c'e' un elemento che i partiti di maggioranza non possono trascurare, vale a dire le preoccupazioni degli italiani per i conti pubblici Segui su affaritaliani.it