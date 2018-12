Marsala | all' Impero va in scena | Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show

Lo sport del weekend - il Marsala 1912 allo sbando più totale : In Serie C Sicilia femminile Girone A si gioca la 6° giornata, con la L'Agren Fly Volley Marsala del presidente Roberto Marino impegnate al PalaMedipower contro le palermitane della Mauro sport. ...

Marsala - SI ASFALTANO LE STRADE INTERESSATE ALLA NUOVA FOGNATURA : I CITTADINI HANNO L´OBBLIGO DI EFFETTUARE GLI ALLACCIAMENTI Il Comune ha già iniziato la scarificazione in molte vie del centro urbano "Tutti i cittadini hanno l´obbligo di ALLAcciarsi ALLA pubblica ...

Marsala - in scena all'Impero Andrea Perroni con il suo spettacolo "Dal vivo" : Una festa, un'occasione di incontro, confronto, gioco. Un'opportunità per ridere di noi e con noi, e per giocare a fare l'italiano medio. 'DAL VIVO' è prima di tutto un gioco, uno spettacolo nello ...

Nuova Pallacanestro Marsala respinge Zannella : per la vittoria è servito un overtime : Nel girone Nord del campionato di serie D regionale maschile, la Nuova Pallacanestro Marsala in posticipo nella partita valevole per la 7.ma giornata acquisisce una gran vittoria su Zannella Basket al ...

Incendio in un ospedale a Marsala : degenti trasferiti dalle stanze : Un Incendio si è sviluppato nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Le stanze sono state invase dal fumo e alcuni degenti sono stati spostati in un’altra parte del nosocomio in attesa che il rogo venisse spento. Le fiamme secondo quanto accertato dai vigili del fuoco sono state generate da un corto circuito a una stampante che si trovava in un vano del terzo piano del nosocomio. La struttura ...

Marsala : arrestata dalla Polizia di Stato la latitante SOARE Niculina cl. 1970 - colpita da Mandato di Arresto Europeo - per i reati di ... : Nella mattinata del 03.11.2018, personale del Commissariato di P.S. di Marsala procedeva all'Arresto di SOARE Niculina, nei cui confronti era Stato emesso, ben cinque anni addietro, un Mandato di ...

Maltempo - giornata di passione : allerta e rischio nubifragi a Trapani - Marsala e provincia : Si prevede una giornata di passione per la provincia di Trapani dal punto di vista del Maltempo. Ha piovuto tutta la notte, e pioverà tutto il giorno. L'allerta meteo è stata diramata per Marsala, ...

Allerta Meteo Sicilia - allarme rosso per Sabato 3 Novembre : scuole chiuse a Palermo - Marsala - Trapani e Agrigento? Gli aggiornamenti : Allerta Meteo Sicilia – La Protezione Civile lancia l’allarme rosso per la Sicilia occidentale alla luce delle previsioni Meteo che indicano pesante maltempo e violenti temporali anche nella giornata di domani, Sabato 3 Novembre. L’Allerta riguarda il territorio delle province di Trapani e Agrigento, e una parte della provincia di Palermo. Il maltempo già oggi ha colpito in modo particolarmente pesante queste aree, con forti ...

ALL'OSPEDALE DI Marsala UN DISPOSITIVO SOTTOCUTANEO - UN'APP E UNO SMARTPHONE IN CARDIOLOGIA PER MONITORARE LE ARITMIE : Il reparto di CARDIOLOGIA dell'ospedale Paolo Borsellino di MARSALA, è tra le prime realtà in Italia ad avere in dotazione il "Confirm Rx" il primo monitor cardiaco iniettabile al mondo , ICM - Implantable Cardiac Monitor, e ad averlo già impiantato in alcuni pazienti. Un nuovo DISPOSITIVO di dimensioni ridotte e tasso tecnologico da record, in grado di MONITORARE a distanza le ...

Marsala - arrestato dalla Polizia di Stato PRINZIVALLI Francesco Nicolò - cl. 1982 - per evasione degli arresti domiciliari. : La Polizia di Stato, nelle prime ore del giorno 26 c.m., ha tratto in arresto PRINZIVALLI Francesco Nicolò, colto nella flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare gli ...

Marsala - ruba uno Scarabeo all'Industriale - la polizia arresta Davide Piccione : Ha rubato uno Scarabeo di un ragazzo che frequenta l'Industriale: la polizia di Marsala ha arrestato Davide Piccione. E' stato beccato dai poliziotti sul fatto, perché la segnalazione che qualcuno ...

Marsala : i ladri alla mensa dei poveri. Messe finalmente le grate alle finestre : Il Comune di Marsala ha provveduto a fare installare le inferriate alle due finestre dell'immobile comunale che ospitano la mensa fraterna 'Giorgio La Pira', gestita dalla 'Fondazione San Vito-Caritas ...

Marsala - presentati progetti Italia-Tunisia per circa 2 milioni di euro alla Regione Siciliana : La richiesta complessiva ammonta a 1 milione e 750 mila euro, per due azioni progettuali che riguardano settori importanti dell'economia del nostro territorio: agricoltura e pesca. L'approccio alle ...

Marsala - litiga con la madre e la sorella e dà fuoco alla casa : le due donne in ospedale : Paura in Sicilia, dove un quarantenne residente a Marsala, dopo un litigio con sua madre e sua sorella, avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento che condivide con le due donne. madre e figlia, rispettivamente di settanta e trentasette anni, sono state condotte in ospedale per alcuni accertamenti.Continua a leggere