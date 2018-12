MARINA MILITARE | CELEBRAZIONI SANTA BARBARA IN SICILIA

La MARINA MILITARE in Sicilia celebra la patrona della forza armata - Santa Barbara : Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa patrona . È tradizione, infatti, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandi della forza armata commemorare la ricorrenza di Santa Barbara . Le celebra zioni a Messina iniziano alle ore 11.00 di martedì 4 dicembre, presso il Duomo di Messina, dove Sua Eccellenza ...

MARINA MILITARE : GIURAMENTO SOLENNE IN ACCADEMIA NAVALE : 1 dicembre - Oggi presso l´ ACCADEMIA NAVALE di Livorno hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana 198 allievi Ufficiali della MARINA MILITARE , tra i quali 27 provenienti dalla Regione Sicilia. Gli ...

Concorsi Vigili del Fuoco e MARINA MILITARE : si recluta personale volontario e ufficiali : Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Marina Militare hanno attivato alcuni bandi di concorso, per l'arruolamento di personale volontario e ufficiali. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Vigili del Fuoco Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha bandito una procedura speciale di reclutamento a domanda, destinata al personale volontario del C.N.V.V.F. per il conferimento di posti, in qualità di ''vigile del Fuoco'' nel ...