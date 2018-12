Mare | a Riccione il primo stabilimento balneare aperto tutto l’anno

Riccione : arriva il corso di primo soccorso Aics in Mare per salvare le tartarughe : In arrivo il corso di primo soccorso Aics in mare per salvare le tartarughe. Partirà giovedì 11 ottobre, quando la commissione ambiente di Aics e Fondazione Cetacea insieme per insegnare a sportivi, marinai, studenti e affezionati del mare come si salvano le tartarughe in difficoltà. Colpa del freddo a volte, ma molto piu’ spesso di attivita’ antropiche o da comportamenti sbagliati. Per questo, e’ sempre piu’ urgente ...