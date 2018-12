Mantova | segregata dalla famiglia per allontanarla dal fidanzato

Mantova - 'non è della tua casta' : ventenne indiana segregata per impedire le nozze : I genitori e i parenti indiani di una ventenne sono stati denunciati per aver segregato la giovane al fine di impedirle di frequentare il fidanzato, ritenuto "di una casta inferiore alla loro". E' ...

