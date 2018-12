Manovra : verso modifiche - ma ancora nulla su reddito e pensioni : Roma, 2 dic., askanews, - Raddoppia il taglio dell'Imu per i capannoni così come promesso da Matteo Salvini e arrivano 4mila assunzioni per i centri per l'impiego, primo tassello per la realizzazione ...

Conte vede Juncker - la procedura non conviene a nessuno : 'Italia e Ue sulla stessa barca'. Verso la soluzione su Manovra : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia', assicura. E spiega: detto ciò nella trattativa, 'se non si chiede al governo di tradire gli italiani, ...

Manovra - Conte : con Ue verso soluzione : 21.45 Sui negoziati con l'Ue "sono molto parco nel raccontare quello che ci siamo detti: il negoziato è in corso e in ogni incontro che facciamo si compiono passi avanti". Così il premier Conte al termine del G20 sulle trattative con l'Ue sulla Manovra. Con Juncker "stiamo lavorando a delle soluzioni concrete -dice-. Non siamo entrati nei dettagli tecnici ma abbiamo trovato l'impostazione per la soluzione finale". E conclude "Nei prossimi ...

Manovra - Conte : nostra azione credibile - ora un segno diverso : Roma, 30 nov., askanews, - 'Dobbiamo fare Manovra con il segno diverso. Vogliamo rafforzare piano investimenti' anche perché 'le nostre azioni sono credibili. Stiamo lavorando in queste ore a trovare ...

Manovra - il governo verso la fiducia. Salvini : "Ma nessun taglio oltre lo 0 - 2%" : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria, il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli affari ...

Manovra - primo passo verso la procedura : gli sherpa Ue 'condannano' l'Italia : Il governo apre le porte alla trattativa e l'Europa sembra apprezzare, ma non intende fare passi indietro. Anzi. L'iter già avviato per arrivare alla procedura di infrazione contro l'Italia sta ...

Per l'Europa carta canta : Roma deve mettere nero su bianco le modifiche della Manovra. Intanto continua l'iter verso la procedura di infrazione : "Puoi essere flessibile quanto vuoi, ma le regole non possono andare ignorate". Pierre Moscovici parla in conferenza stampa dalla sede della Commissione Europea a Parigi. Il Commissario agli Affari Economici parla di dialogo con Roma, insiste a dire che la squadra di Juncker ha ancora la "mano tesa" verso il governo gialloverde anche dopo la bocciatura del documento programmatico di bilancio. Ma senza novità, senza una revisione di quel ...

Manovra - Pierre Moscovici verso la resa? : 'Sanzioni un fallimento. La porta per l'Italia resta aperta' : Una cosa è certa: le sanzioni sono sempre un 'fallimento' . Dopo il vertice tra Giuseppe Conte e Jean Cluade Juncker di sabato 24 novembre e quello di ieri sera tra il premier, i due vice Matteo ...

Manovra - dopo il vertice lo spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Napoli - la giunta de Magistris approva la Manovra di bilancio : 'Spediti verso la parità' : 'La giunta comunale presieduta dal sindaco Luigi de Magistris ha approvato, nel corso degli ultimi giorni, una serie di delibere, tutte con lo specifico fine di porre le basi per il raggiungimento di ...

Savona verso le dimissioni : 'Va cambiato il governo - non solo la Manovra' : Ipotesi Giorgetti governo, è braccio di ferro su Savona all'Economia. L'ira di Salvini: 'Sono davvero arrabbiato'