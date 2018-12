Manovra | tra gli emendamenti del governo niente reddito di cittadinanza e quota 100

Manovra - niente taglio pensioni d'oro tra gli emendamenti del governo : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro nel pacchetto dei 54 emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera dal governo: nessuna traccia delle proposte sul settore, con modifiche alla ...

Arrivata la prima tranche di 58 emendamenti alla Manovra : Roma, 2 dic., askanews, - Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla manovra. Si tratta di una prima tranche, riferiscono fonti ...

Conte incontra Juncker e tratta sulla Manovra : 'Procedura d'infrazione non conviene a nessuno - lavoriamo insieme' : Il premier, parlando a margine del G20 in Argentina, ha precisato che sull'iter parlamentare della legge di Bilancio 'la fiducia resta l'estrema ratio'. Slittati ancora gli emendamenti del governo in ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : "C'è un punto d'incontro" : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra - Conte. 'Passi avanti nella trattativa con l Unione' : Al colloquio a margine dei lavori del G20 in Argentina avevano preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il commissario Pierre Moscovici . Con Juncker 'non abbiamo parlato di numeri ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : «Procedura d'infrazione non auspicabile» : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede...

Manovra - Di Maio : 'Con l'Ue si può trattare - ma senza tradire gli italiani' : Di Maio: non tradiremo gli italiani 'Non dobbiamo aggrapparci a questi numerini: oggi il tema principale è che se l'economia rischia di fermarsi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'...

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Manovra - Di Maio : "Trattare con Ue senza tradire gli italiani" - : Il vicepremier ha ribadito la disponibilità a dialogare con l'Unione Europea per modificare la legge di bilancio, ma senza stravolgere le misure promesse come il reddito di cittadinanza che "arriverà ...

