Manovra : Superenalotto superstar : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Superenalotto , superstar , sivincetutto, Eurojackpot, winforlife. Si allunga di un anno, comunque non oltre il 30 settembre 2019, il diritto di Sisal di gestire i "giochi numerici ...

Manovra : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto - ecco gli emendamenti : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro , nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. ...