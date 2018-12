Manovra | slitta taglio a pensioni alte Ma il governo assicura | «Ci sarà»

Taglio pensioni d'oro - non c'è accordo Lega-M5S. Per ora slitta la modifica in Manovra : Venti nuovi dirigenti Mef per programmare investimenti Una proposta di modifica alla manovra dei relatori prevede 20 nuovi dirigenti al ministero dell'Economia, per sostenere le attività di ...

Manovra - il governo tratta sul 2% : slitta il taglio alle pensioni alte : Nel governo si tratta sul deficit al 2%. E' possibile un nuovo vertice dei leader con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, tra stasera e domani, quando Tria sarà...

Taglio pensioni d’oro - non c’è accordo Lega-M5S. Per ora slitta la modifica in Manovra : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali, 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità e 4mila assunzioni nei Centri per l’Impiego. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza. Tra le proposte di modifica presentate non ci sono neppure il Taglio delle ...

Manovra - slittano pensioni e reddito di cittadinanza. Di Maio e Salvini : “Eviteremo la recessione” : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. e c’è l’ottimismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Conte sta illustrando all’Europa le potenzialità dell’ampia agenda di riforme che rip...

Pensioni d’oro - non c’è accordo sui tagli. Per ora slitta la modifica in Manovra : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali, 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità e 4mila assunzioni nei Centri per l’Impiego. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza. Tra le proposte di modifica presentate non ci sono neppure il taglio delle ...

Manovra - per ora niente accordo su taglio pensioni d’oro. Slitta la modifica : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali, 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità e 4mila assunzioni nei Centri per l’Impiego. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza. Tra le proposte di modifica presentate non ci sono neppure il taglio delle ...

Manovra : gli emendamenti su pensioni e reddito di cittadinanza slittano al Senato : Proroga per Superenalotto Il mondo del gioco è chiamato ancora a far quadrare i conti della Manovra. Questa volta senza nuovi balzelli o strette sul mercato del gioco pubblico. Ma si ricorre al più ...

Manovra 2019 - emendamenti dal governo. L'esame alla Camera slitta a mercoledì : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. Obiettivo: evitare la procedura d'infrazione Ue

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Ma slitta la presentazione degli emendamenti : Intanto a Buenos Aires il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce ancora una volta che "l'economia italiana non giustifica gli spread che stiamo avanti in questo periodo".

Manovra - slittano emendamenti governo : 23.31 Slitta la presentazione degli emendamenti del governo alla Manovra. Il termine per depositare il pacchetto delle proposte di modifica in commissione Bilancio è scaduto alle 19. Secondo quanto si apprende da fonti di M5S e Lega, l'esecutivo dovrebbe inviare gli emendamenti nella notte. Se così non sarà, le proposte arriveranno domattina. E rischia anche di slittare la convocazione della commissione perché va dato congruo tempo per i ...

Manovra - slittano gli emendamenti del governo : attesi nella notte : Slitta ancora la presentazione degli emendamenti del governo alla legge di bilancio. Non è arrivato in commissione il pacchetto delle proposte di modifica dell'esecutivo, atteso per le 19. Fonti M5s e ...

Manovra : slitta pacchetto emendamenti governo - atteso nella notte : Il governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla Manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo ...

Manovra - servono sette miliardi : slittano a giugno reddito e quota 100? Palazzo Chigi smentisce : La cifra sarebbe stata elaborata dai tecnici del governo ma Di Maio e Salvini rilanciano: i due provvedimenti "in primavera"

Manovra - l'avvio dell'esame alla Camera slitta a mercoledì 5 : slitta da lunedì a mercoledì 5 l'avvio della discussione generale nella Camera sulla legge di bilancio. E' quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Aula. L'esame proseguirà giovedì con ...