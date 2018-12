Manovra | si punta ok martedì

Ancora tensioni : la Manovra slitta. E spunta una rimodulazione da 5 miliardi : Un nuovo stallo sulla manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Manovra - ancora fibrillazioni. E spunta una rimodulazione da 5 miliardi : Un nuovo stallo sulla Manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Secondary ticketing - in Manovra spuntano i biglietti nominali per i concerti : 232 in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione». Ve lo ricorderete: è il provvedimento che l'allora ...

Manovra : bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio - spunta la tassa sulla Coca Cola : Alla parola "Manovra" gli italiani hanno spesso associato il termine "Europa". Sono gli effetti piuttosto di un dialogo aspro, ancora in corso, intercorso tra l'Italia e l'Unione Europea in merito all'opportunità di aumentare il deficit per finanziare quelle che sono le misure più impegnative del programma Lega-Movimento Cinque Stelle, come ad esempio il reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni. Una Manovra finanziaria, però, è fatta ...

Tassa sulla Coca-Cola - nella Manovra spunta un emendato votato da Lega e Movimento 5 Stelle : L'emendamento che non ti aspetti. In commissione finanze è stata approvato un emendamento che prevede di Tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del...

Manovra - spunta la "tassa sulla Coca-Cola" : Tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede un emendamento M5s-Lega alla Manovra, approvato in commissione Finanze, che dovrà essere esaminata dalla commissione Bilancio

Nella Manovra spunta la tassa sulla Coca-Cola : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla manovra, approvata in commissione Finanze e che dovrà essere esaminata dalla commissione Bilancio.L'emendamento, a prima firma dell'esponente 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, prevede come copertura principale la revisione delle spese ...

Manovra - “1% di pil da privatizzazioni”. Rispunta il sogno di Monti e Letta. L’ultimo a riuscirci? È stato Berlusconi : Correva l’anno 2003. Governo Berlusconi, ministro dell’Economia Giulio TreMonti. Lo stato vendette il 10,3% di Enel, il 10% di Eni, il 35% di Poste Italiane, il 100% dell’ex Ente tabacchi italiani e il 30% di Cassa depositi e prestiti: una campagna di privatizzazioni con pochi precedenti, che fruttò alle casse pubbliche 16,6 miliardi di euro. E’ stata quella l’ultima volta che le entrate dalla cessione di quote in ...

Manovra - il governo risponde all’Ue : spuntano le clausole di salvaguardia : clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% qualora le previsioni di crescita del governo nella Manovra non siano confermate e anche una nuova operazione di dismissione immobiliare: sono queste alcune delle proposte contenute nella lettera all’Ue che conferma «impianto e azione politica». Lo si apprende da fonti della Le...

La Lega vuole estendere il condono anche a Imu e Tasi : spunta l’emendamento alla Manovra : La Lega mira a estendere la sanatoria contenuta nel decreto fiscale anche alle entrate comunali come Imu, Tasi e imposta sulle insegne. La proposta è contenuta in un emendamento presentato dal Carroccio alla Commissione Finanze del Senato. La Lega chiede inoltre il raddoppio della multa (compresa tra 848 e 3.393 euro) prevista per gli automobilisti pizzicati a viaggiare senza assicurazione e la sospensione della patente per i recidivi.Continua a ...

E nella Manovra spunta la legge "salvapoltronifici" : graziati i carrozzoni inutili : Nascosto nelle pieghe della legge di Bilancio c'è un articolino salvapoltrone nelle società partecipate, la selva di 10mila carrozzoni molto spesso inutili in cui buttano i soldi gli enti locali italiani. Negli ultimi anni, dopo svariate inchieste giornalistiche, si è cercato di tagliare una parte delle migliaia di partecipate perennemente in rosso e - in 1.800 casi acclarati - con un consiglio di amministrazione da stipendiare ma senza neanche ...

Reddito cittadinanza e quota 100 fuori dalla Manovra : con i risparmi il Governo punta a convincere l'Ue : Già la Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e di finanza, aveva previsto che uno dei dodici disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2019-2021 recasse «l'...

Manovra - tutti i contenuti della legge approvata dal governo Spunta l'aumento delle sigarette : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...

Manovra mercoledì in Parlamento - spunta flat tax ripetizioni : Roma, 29 ott., askanews, - La Manovra arriverà in Parlamento mercoledì prossimo, a 15 giorni dall'approvazione in consiglio dei ministri. Il provvedimento, assicurano fonti di governo M5s e Lega, è ...