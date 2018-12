Manovra : più fondi a liste attesa sanità : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Arrivano più fondi per ridurre le liste d'attesa nella sanità. Lo prevede un emendamento dei relatori alla legge di bilancio. La Manovra stanziava 50 milioni di euro per ciascuno ...

Manovra - più risorse per taglio tempi attesa sanità : Roma, 2 dic., askanews, - Aumentano le risorse per accorciare i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie. La quota passa da 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a 150 milioni per il ...

Manovra. 4 mila assunzioni centri impiego. Più risorse per sanità. Raddoppio sgravi Imu su capannoni : Se imputare questi costi minori a minore deficit oppure ad altri investimenti sarà poi una decisione politica che, il governo, prenderà nell'interlocuzione con l'europa". Sullo slittamento di un ...

Manovra - ora più rischi nel negoziato con Bruxelles : Uno sforzo ingente in particolare quando l'economia frena. A questo punto il governo potrebbe addirittura considerare più agevole accettare la procedura europea e negoziare piuttosto sui tempi di ...

Manovra - stangate le imprese : più tasse per 6 - 2 miliardi : Se non sarà modificata la Manovra economica rappresenta una vera e propria stangata per le imprese italiane, con un aggravio di tasse di 6,2 miliardi di euro. E in particolare 4,5 miliardi circa in ...

Manovra - Conte all'Ue : "Aiutateci : il sociale conta più della finanza" : "La partita con l'Europa non sarà facile, lo so bene. "Ma le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema è farle bene". Il premier Conte alla carica sulla Manovra Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte all'Ue : "Aiutateci Il sociale conta più della finanza" : "La partita con l'Europa non sarà facile, lo so bene. "Ma le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema è farle bene". Il premier Conte alla carica sulla Manovra Segui su affaritaliani.it

Manovra - non è più tempo per l’eurofobia. Siamo diventati degli Tsipras qualunque? : tempo di compianti. Alla luce delle ultime vicende (e delle relative, frettolose, marce indietro attualmente in corso sulla Manovra finanziaria), comprensione benevola per quelli che se l’erano bevuta, ritenendo che i presunti ragazzi meraviglia del governo giallo-verde (tendente all’antracite) fossero dei formidabili uomini di Stato. E non dei pokeristi da campagna elettorale (tendenti all’incoscienza), come uno Tsipras qualunque. Ragazzotti ...

Sondaggi politici : più distanza tra Lega e M5S - preoccupa bocciatura UE sulla Manovra : L’ultima settimana del mese di novembre ha visto Tecnè pubblicare nuovi Sondaggi politici. L’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto ai partiti, sottolineando come ci sia un ampliamento della forbice tra Lega e Movimento 5 Stelle. A dividere le due forze di governo ci sarebbero quasi 7 punti percentuali attualmente. Il partito di Matteo Salvini è cresciuto ulteriormente (+1,1%), portandosi al 32% rispetto alla rilevazione ...

Manovra - Laura Castelli : vediamo se Ue ci chiede un rene o qualcosa di più : "Anche noi siamo per il dialogo" con l'Ue sulla Manovra, "ma bisogna capire a quale prezzo. Se si tratta di dare un rene o di qualcosa di più": lo ha affermato il sottosegretario M5s all'Economia, Laura Castelli, in un'intervista al Messaggero. "Se è solo una questione di reni è un conto. vediamo se ci chiedono di piu'", ha aggiunto. "Noi non arretreremo sul ...

Manovra - confermati obiettivi reddito-pensioni. Più risorse per investimenti : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...

Manovra - Salvini : non ci attacchiamo allo 0 - 1 in più o meno : Roma, 26 nov., askanews, - 'Noi applichiamo il buonsenso e la concretezza, che non si attacca allo 0,1 in più o in meno. E' una Manovra che si fonda sul diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il ...

Manovra - più investimenti - meno tasse : Conte gioca l'ultima carta : Però nessuno a palazzo Chigi e all'Economia, dato che le due misure-bandiera di 5Stelle e Lega non sono state ancora definite nei dettagli, sa dire con esattezza l'importo di questo 'tesoretto' ...

Ue e procedure di infrazione - non solo Manovra. Dai trasporti all’ambiente - la classifica dei Paesi più “sotto osservazione” : Dopo la condanna dei commissari di Bruxelles, l’Italia attende ora la decisione del Comitato economico e finanziario. Entro due settimane il braccio tecnico dell’Ecofin composto dai collaboratori dei ministri delle Finanze Ue dovrà stabilire se seguire il percorso intrapreso dalla Commissione e aprire quindi la strada alla procedura d’infrazione. Il motivo? La manovra italiana per il 2019 viola in modo “particolarmente ...