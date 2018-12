Manovra | per ora niente accordo su taglio pensioni d’oro Slitta la modifica

Manovra - 1 milione per ricerca di Alzheimer e Parkinson/ Nel biennio 2019/20 investimento sulla scienza - IlSussidiario.net : Il Governo ha presentato al ddl di bilancio una richiesta da un milione l'anno per il triennio 2019/21 per la ricerca per l'Alzheimer e il Parkinson.

Manovra : stop ai furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - relatori : 4mila assunzioni nei centri per l'impiego : Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino a 4mila persone da destinare ai centri per l'impiego. E' quanto previsto da un emendamento alla Manovra. La modifica, inserita nell'articolo che istituisce ...

Manovra - più risorse per taglio tempi attesa sanità : Roma, 2 dic., askanews, - Aumentano le risorse per accorciare i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie. La quota passa da 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a 150 milioni per il ...

Manovra - l’economista : “Per tornare a crescere serve un New deal : spostare 16 miliardi in investimenti sulle piccole opere” : “Il governo sposti tutte le risorse della legge di Bilancio sugli investimenti. Non vuol fare le grandi opere? Si concentri su quelle piccole: metta a posto le scuole e le strade, adegui alle norme antisismiche tutti gli edifici pubblici, rifaccia le carceri per dare spazi consoni ai detenuti. Così si crea lavoro e diventa molto più facile trattare con l’Europa sul deficit. In parallelo riduca le stazioni appaltanti a un centinaio e per ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente tagli alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Manovra. 4 mila assunzioni centri impiego. Più risorse per sanità. Raddoppio sgravi Imu su capannoni : Se imputare questi costi minori a minore deficit oppure ad altri investimenti sarà poi una decisione politica che, il governo, prenderà nell'interlocuzione con l'europa". Sullo slittamento di un ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente tagli alle pensioni d'oro : Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo". Capannoni, taglio Imu dal 20 ...

Il governo cambia la Manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è quota 100 pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere

Manovra - Conte : "Con Juncker lavoriamo per una soluzione" : Manovra, Conte: "Con Juncker lavoriamo per una soluzione" 2 dicembre 2018