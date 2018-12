Manovra - medici privati a tempo per colmare i vuoti negli ospedali pubblici : Nel pacchetto di ritocchi alla Manovra presentato sul versante della sanità da Governo e relatori in commissione Bilancio alla Camera rientrano anche il rafforzamento dei centri per le cure palliative e le agevolazioni per le piccole farmacie ...

Manovra - aumentano le sigarette. Assunzioni agevolate per i 110 e lode - fondi per 900 specializzandi in medicina in più : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la Manovra 'l'incremento della fiscalità potrebbe ...

Medici contro la Manovra : oggi stop agli straordinari : Giornate di tensione per il settore sanitario, con Medici e dirigenti pronti ad incrociare le braccia , per protestare contro l e decisioni contenute nel Decreto fiscale che sta prendendo forma in ...

Manovra con reddito di cittadinanza - quota100 - taglio pensioni d'oro - pace fiscale. Rebus medicina : La flat tax al 15% sarà solo per le partite Iva; c'è la pace fiscale, ma la pressione del Fisco salirà al 41,8% del Pil, rinnovata l'opzione donna. il documento inviato a Bruxelles, pubblicato sul ...

Manovra - via il numero chiuso da medicina? Non subito - è un auspicio : Palazzo Chigi precisa che quello emerso dal consiglio dei Ministri è un "obiettivo politico di medio periodo" e non una direttiva

Medicina - Governo abolisce i test d’ingresso/ Stop numero chiuso in Manovra : ma Ministero Salute “non lo sa” : Aboliti i test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: Ministero Salute "non lo sa", tutti i rischi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Manovra - abolito numero chiuso Medicina : 11.56 Abolizione del numero chiuso nelle facoltà di Medicina, 50 mln alle Regioni per l'abbattimento delle liste d'attesa, 284mln per i rinnovi contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale e altri 505mln alle regioni per le spese farmaceutiche. Sono alcune delle misure in materia di sanità varate ieri sera dal governo e previste in due distinti provvedimenti, il dl per la Semplificazione e il ddl. Ma il ministrro della ...

La Manovra ha abolito il numero chiuso in Medicina : Roma, 16 ott., askanews, - Tra le misure contenute manovra approvata ieri sera spunta l'abolizione del numero chiuso per l'ingresso alla facoltà di Medicina. 'Abolizione del numero chiuso nelle ...

