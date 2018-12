: Manovra, lavori no-stop in Commissione - TelevideoRai101 : Manovra, lavori no-stop in Commissione - Thot16874088 : Nella “manovra del popolo” nessun investimento, blocco dei lavori su infrastrutture che servono a modernizzare il P… - maux1962 : A leggerla magari i non addetti ai lavori faticano a comprenderne il senso ...ma in poche parole si evince che il c… -

Il Governo ha depositato allaBilancio della Camera un primo pacchetto di emendamenti alla. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le 18.30, quando riprenderanno anche idella, che andranno avanti anche in seduta notturna. L'obiettivo è votare il mandato al relatore entro martedì alle 14 e avviare la discussione generale in Aula per mercoledì alle 12.(Di domenica 2 dicembre 2018)