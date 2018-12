Manovra : in pacchetto emendamenti nulla su pensioni e famiglia : Roma, 2 dic., askanews, - nulla di fatto su pensioni e famiglia. Nel primo pacchetto di 56 emendamenti alla Manovra di governo e relatore depositati in commissione Bilancio della Camera non c'è ...

Manovra : slitta pacchetto emendamenti governo - atteso nella notte : Il governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla Manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo ...

Manovra - Salvini a Ue : “Non è un pacchetto chiuso. Serve un’Italia che cresce - non i ricatti” : “Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola: all’Europa Serve un’Italia che cresce. E penso che sanzioni e ricatti non servano né agli italiani né all’Ue”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del Forum associazioni familiari interpellato in vista della cena Conte-Juncker. “La Manovra – ha aggiunto – non è un pacchetto chiuso, ma non ci possono ...

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a congedo maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Manovra - Dombrovskis : lavoriamo al nostro pacchetto di mercoledì : Roma, 19 nov., askanews, - Alla Commissione europea 'stiamo preparando il nostro pacchetto per mercoledì, che includerà i pareri sui piani di Bilancio di tutti i Paesi, incluso quello rivisto dall'...

Manovra - Dombrovskis : lavoriamo al nostro pacchetto di mercoledì : Roma, 19 nov., askanews, - Alla Commissione europea "stiamo preparando il nostro pacchetto per mercoledì, che includerà i pareri sui piani di Bilancio di tutti i Paesi, incluso quello rivisto dall'...

Manovra - Fontana presenta il “pacchetto famiglia” : bonus bebè - più flessibilità per congedi parentali e voucher baby sitting : Un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, il raddoppio delle detrazioni fiscali per i figli con disabilità e un voucher per il baby sitting. Sono solo alcune delle proposte di modifica alla Manovra presentate dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana e ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Un vero e proprio “pacchetto famiglia”, che prevede una serie di azioni e stanziamenti, tra cui ...

Manovra - aumenta il prezzo delle sigarette : +10 centesimi a pacchetto : Il prezzo dei pacchetti di sigarette aumenterà di 10 centesimi. Nella relazione che accompagna la Manovra si legge infatti che "l'incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori ...

Manovra : in arrivo aumento sigarette - +10 cent a pacchetto : E' in arrivo un aumento del prezzo del pacchetto delle sigarette di 10 centesimi di euro. E' quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio. All'articolo 87 del documento ...

Manovra - nuovo aumento delle sigarette : 10 cent in più a pacchetto : È quanto previsto nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio, che prevede l'aumento della tassazione su sigarette, tabacco trinciato e sigari. Dal testo emerge poi che col nuovo ‘bonus eccellenze’ avrà chance di posto fisso un ‘cervellone’ su 10.Continua a leggere

Manovra - nuovo aumento delle sigarette : 10 cent in più a pacchetto - : Lo si legge nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio, che prevede l'aumento della tassazione su sigarette, tabacco trinciato e sigari. Dal rapporto emerge anche che potrà avere ...

Manovra - aumentano le sigarette : +10 centesimi a pacchetto : Il prezzo dei pacchetti di sigarette aumenterà di 10 centesimi. Nella relazione che accompagna la Manovra si legge infatti che "l'incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori ...

In Manovra arriva l’aumento delle sigarette : + 10 centesimi a pacchetto : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra «l’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo». ...

La Manovra : pacchetto per il Sud - terre gratis col terzo figlio - flat tax per le ?ripetizioni?. Le schede : Il testo ufficiale della manovra arriverà soltanto domani in Parlamento. Ma nell?ultima bozza circolata ieri, le novità non mancano. Molte sono rivolte al Sud. Un modo,...