Manovra | in Commissione i primi emendamenti del governo | niente reddito di cittadinanza e

Manovra - stallo in commissione. Stop ai furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - in commissione i primi emendamenti del governo : non ci sono reddito di cittadinanza e Fornero : ROMA - governo e maggioranza cercano di uscire dall'impasse sulla Manovra economica e presentano alla commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 vengono dai relatori e ...

Manovra - stallo in commissione. Stop ai fubetti della flat tax - raddoppia sconto Imu su capannoni : Sono 56 i ritocchi di Governo e relatori, arrivano 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - lavori no-stop in Commissione : 11.26 Il Governo ha depositato alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di emendamenti alla Manovra. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le 18.30, quando riprenderanno anche i lavori della Commissione, che andranno avanti anche in seduta notturna. L'obiettivo è votare il mandato al relatore entro martedì alle 14 e avviare la discussione generale in Aula per mercoledì alle 12.

Manovra - è stallo in commissione. Raddoppia lo sconto Imu sui capannoni industriali : Sono 56 i ritocchi di Governo e relatori, arrivano 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitari. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - il governo invia i primi 58 emendamenti alla Commissione : Sono giunti in Commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del governo alla Manovra. Le proposte di modifica, in fase di fascicolazione da parte degli uffici, sarebbero soltanto una prima tranche ...

Manovra : stallo in commissione - emendamenti governo domani sera : Slitterà probabilmente a mercoledì l'arrivo della Manovra nell'aula di Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il suo pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma ...

Manovra - gli sherpa dell'Ecofin danno ragione alla Commissione Ue : Se andate a vedere il curriculum di deficit di Francia e molti altri paesi, siamo ben oltre in generale in una Manovra di politica economica un 2,4 per centro può essere considerato opportuno, non lo ...

Manovra - gli sherpa dell'Ecofin danno ragione alla Commissione Ue : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sembra essere 'abbastanza fiducioso' sul fatto che l'Italia eviterà la procedura di infrazione dell'Ue, nonostante il via libera degli sherpa dell'Ecofin

Manovra - ok degli sherpa dell'Ecofin alla bocciatura della Commissione Ue : Per l'Efc "il debito pubblico italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l'economia. Le misure sulle pensioni insieme all'avverso trend demografico, possono toccare negativamente il trend ...

Manovra - Comitato economico Ue appoggia posizione Commissione : Roma, 29 nov., askanews, - Il Comitato economico e finanziario del Consiglio dell'Ue, a cui partecipano i tecnici dei ministeri economici dell'Unione, ha appoggiato le conclusioni del rapporto della ...

Manovra : governo cerca quadra - esame commissione in stand by : Roma, 28 nov., askanews, - governo e maggioranza in alto mare alla Camera sugli emendamenti alla Manovra, mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Senato, ha difeso la posizione dell'esecutivo respingendo chi in Europa fa la morale in tema di politiche di crescita ma, allo stesso tempo, ha voluto mettere in guardia ...

Manovra - governo tratta con la Commissione Ue. Tria al Senato : Riteniamo che la traiettoria di bilancio scelta dall'Italia sia controproducente per l'economia italiana stessa. I tassi di interesse sono cresciuti parecchio, c'è un impatto sull'economia reale, ...

Manovra e Commissione - prima della cena con Juncker tutti a consulto da Mattarella : ... il capo dello Stato ha ricevuto riservatamente al Colle lo stesso Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia e degli Esteri Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi. ...