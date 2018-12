Manovra | in arrivo la proroga di Tasi e bonus cultura

Manovra - l'arrivo in Aula slitta a mercoledì : "È evidente che almeno di un giorno si slitta ancora". Lo ha detto il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando dei tempi dell'approdo in Aula della Manovra. Oggi era stato deciso un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non ci saranno prima di domani sera, l'appuntamento con l'Assemblea di Montecitorio sarà ulteriormente rinviato a ...

Manovra : Tajani - rischiamo arrivo Troika : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...

Manovra - Tajani : "Con la procedura di infrazione rischiamo l'arrivo della Troika" : "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello spread e della borsa. a parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...

Manovra - è l'ora del giudizio. Bocciatura in arrivo dall'Ue : Bocciatura in arrivo, ma sui tempi del No Bruxelles è meno granitica dei giorni scorsi. Scontato il respingimento del bilancio italiano alla riunione di oggi della Commissione europea. Un no già digerito dal governo, preparato nei dettagli dall'esecutivo Ue. Rischia di prendere di sorpresa solo i mercati che oggi, secondo le previsioni degli analisti, dovrebbero reagire facendo aumentare ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato e quindi lo ...

Manovra - è il giorno del giudizio. In arrivo il verdetto europeo : Il giorno del giudizio è arrivato. Oggi, 21 novembre, la Commissione europea pronuncerà il proprio parere sulla Manovra dell'Italia . Parere che, con ogni probabilità, sarà una sonora bocciatura ...

Fmi - in arrivo i commissari in Italia : la Manovra nel mirino : Il governo non pare però intenzionato a rivedere il deficit al 2,4%, ma il ministero dell'Economia potrebbe rivedere la stima sulla crescita. L'ottimistico 1,5% potrebbe essere abbassato, spiega il ...

La Manovra stoppa il bonus bebè - ma Fontana rassicura : 'Ci sarà - in arrivo un emendamento per migliorarlo' : bonus bebè a rischio per i nati da gennaio. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro annui erogati in base all'Isee, infatti non è rientrato nella legge di Bilancio per il 2019 e la misura era ...

Tasse : tutti gli aumenti in arrivo con la nuova Manovra : Solo dai rincari di sigarette e giochi il fisco incasserebbe 370 milioni di euro. Ma occhio anche a possibili incrementi delle imposte locali

Bonus casa 2019 - novità in Manovra : tutti gli sconti in arrivo : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno delle agevolazioni: le voci sulla proroga dei Bonus casa 2019 erano fondate. La Legge di bilancio 2019 dà la possibilità a chi deve ristrutturare casa di usufruire di un ventaglio di benefici fiscali già previsti nel 2018 e riconfermati: Bonus ristrutturazioni; Bonus verde (giardini e terrazzi); Bonus mobili SismaBonus Le ...

Manovra economica : in arrivo rincari per le sigarette - stretta anche sui giochi : Tra minori spese e maggiori entrate la nuova Legge di Bilancio che sta per essere varata [VIDEO]totalizza complessivamente 34 miliardi di euro. All'interno di questo importo sarebbero ricompresi tutta una serie di mini - interventi a partire da quelli più classici come il probabile aumento delle sigarette per circa 10 centesimi a pacchetto fino all'abolizione dell'Iri, l'imposta sul reddito delle imprese, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal ...

Manovra : in arrivo aumento sigarette - +10 cent a pacchetto : E' in arrivo un aumento del prezzo del pacchetto delle sigarette di 10 centesimi di euro. E' quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio. All'articolo 87 del documento ...

Manovra - per gli insegnati che danno ripetizioni in arrivo flat tax al 15% : Una delle novità contenute nella nuova bozza della Manovra è rappresentata da una tassa piatta per gli insegnanti, dipendenti statali, che hanno delle entrate grazie alle lezioni provate a domicilio. Ora dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza "l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità".Continua a leggere

Manovra - terreni agricoli gratis e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo : terreni agricoli in concessione gratuita e mutuo a tasso zero per le famiglie con un terzo figlio in arrivo tra il 2019 e il 2021: è una delle misure inserite nell'ultima bozza della legge di Bilancio, con l'obiettivo di "favorire la crescita demografica". I terreni saranno concessi gratuitamente "per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021".Continua a leggere