Manovra | il governo invia i primi 58 emendamenti alla Commissione

Manovra - intesa governo Bruxelles : ora va corretta : IL RETROSCENA ROMA Scendere è più complicato che salire, specie dopo la frenata del pil registrata ieri l'altro dall'Istat. E così a Montecitorio la Manovra di Bilancio...

Manovra - slittano emendamenti governo : 23.31 Slitta la presentazione degli emendamenti del governo alla Manovra. Il termine per depositare il pacchetto delle proposte di modifica in commissione Bilancio è scaduto alle 19. Secondo quanto si apprende da fonti di M5S e Lega, l'esecutivo dovrebbe inviare gli emendamenti nella notte. Se così non sarà, le proposte arriveranno domattina. E rischia anche di slittare la convocazione della commissione perché va dato congruo tempo per i ...

Manovra : Tria - 2 - 4% non è tabù. Governo non vuole lo scontro con l'Ue : "E' stato dichiarato da più parti che il rapporto deficit-Pil al 2,4 non è un tabù". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a chi gli chiede se possa essere messo in discussione alla luce delle richieste dell'Ue. "C'e' la volontà di trovare soluzioni. Quello che non è in discussione è il fatto che vengano preservate le ...

PIL E Manovra/ La richiesta delle imprese al Governo per salvare l'economia - IlSussidiario.net : Il mondo imprenditoriale lunedì va in piazza per dire sì alla Tav e per lanciare un chiaro messaggio al Governo sulla MANOVRA

Il Governo prende altro tempo sulla Manovra : Il Governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo e fissare il termine per la ...

Manovra - slittano gli emendamenti del governo : attesi nella notte : Slitta ancora la presentazione degli emendamenti del governo alla legge di bilancio. Non è arrivato in commissione il pacchetto delle proposte di modifica dell'esecutivo, atteso per le 19. Fonti M5s e ...

Manovra : slitta pacchetto emendamenti governo - atteso nella notte : Il governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla Manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo ...

Il Governo prende tempo sulla Manovra : Il Governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo e fissare il termine per la ...

Boccia : Italia a rischio recessione - il governo riequilibri la Manovra : Lo diremo lunedì a Torino con 11 associazioni, compresa la nostra, che rappresentano 3 milioni di imprese nel Paese, un segnale - conclude - dai protagonisti dell'economia del Paese che rappresentano ...

Confindustria : l'assistenza non crea lavoro - il governo riequilibri la Manovra : Zabeo, Cgia,: su taglio tasse disattese aspettative Pmi Per il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo, «il malumore che serpeggia tra il mondo delle imprese trova una parte di giustificazione ...

Manovra - Boccia : dati Istat impongono riequilibrio - il governo rifletta : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla Manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. 'Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che ...

Nando Pagnoncelli - sondaggio sulla Manovra : botta mortale al governo di Lega e M5s : Pessimisti sulla manovra, pessimisti sul governo. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera certifica la fine della luna di miele tra italiani e gialloverdi. La maggioranza degli ...

Manovra - governo al lavoro per evitare 'cartellino rosso' Ue : Ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue Pierre Moscovici a margine del G20 a Buenos Aires nel solco del confronto in corso tra Roma e ...

Manovra - governo studia correzione. "Ma non di 5 miliardi" : Il fatto che l'economia italiana stia rallentando 'è la conferma che dobbiamo assolutamente fare una Manovra con il segno diverso - continua il presidente del Consiglio - Non possiamo andare in ...